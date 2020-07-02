Иностранные эксперты сравнили голосование в Крыму с праздником

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе

Женщина голосует по одобрению внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Симферополе

ЯЛТА, 2 июл – РИА Новости. Международные эксперты положительно оценили процесс голосования в Международные эксперты положительно оценили процесс голосования в Крыму по поправкам в конституцию РФ, заявив, что он прошел согласно всем демократическим стандартам и своей атмосферой напоминал праздник.

Делегация европейских политиков и экспертов находится в Крыму с рабочим визитом. В ее состав вошли девять человек, в том числе пять французских депутатов Европейского парламента.

"То, что спрашивают мнение народа относительно своего будущего и фундаментального закона страны, это очень важно. Это то, что должно происходить в каждой стране мира. В целом у меня осталось очень положительное впечатление о всем процессе голосования", - сказал журналистам депутат Европарламента , член комитета по иностранным делам, президент ассоциации "Франко-российский диалог" Тьерри Мариани

Вице-председатель политической партии "Альтернатива болгарского возрождения" Любомира Ганчева подчеркнула, что голосование было организовано на высоком уровне. "Все было по золотому стандарту проведения выборов. Мне очень понравилась высокая активность крымчан. Очень важно, что крымчане проявили свой гражданский долг", - заявила Ганчева.

Депутат парламента Берлина Гуннар Линдеманн отметил, что у немцев, в отличие от граждан России, нет возможности голосовать и изменять свою конституцию, так как эти полномочия находятся в руках депутатов бундестага. "Очень важно, что люди вовлечены в демократические процессы. Весь процесс голосования прошел по европейским демократическим стандартам", - сказал Линдеманн.

Журналист, бывший депутат парламента Швеции Эрик Альмквист подчеркнул, что процесс голосования был демократичным, особенно его поразила организация. "Посещая избирательные участки в Москве Санкт-Петербурге , мы видели, что люди туда шли выполнять свой долг, в Крыму же процесс голосования был сродни празднику", - заявил Альмквист.