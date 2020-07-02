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Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка
Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:17
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353
60
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ситуация на украине, владимир зеленский, украина, в мире

Зеленский внес в Раду постановление об отставке главы Нацбанка

11:08 02.07.2020 (обновлено: 11:17 02.07.2020)
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© REUTERS / HandoutПрезидент Украины Владимир Зеленский
Президент Украины Владимир Зеленский
© REUTERS / Handout
Президент Украины Владимир Зеленский
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Президент Украины Владимир Зеленский внес в Верховную раду постановление об отставке главы Нацбанка Якова Смолия, соответствующий документ в четверг зарегистрирован на официальном сайт парламента.
Полный текст постановления на сайте Рады пока отсутствует.
По информации издания LIGA.net. кандидатом на должность главы Национального банка Украины может стать председатель правления государственного Укргазбанка Кирилл Шевченко.
"Голосование по вопросу НБУ в Раде запланировано на 3 июля. Вопрос только, успеют ли сделать все по регламенту до пятницы", - цитирует издание свой источник в пропрезидентской партии "Слуга народа".
Председатель Национального банка Украины Смолий в среду написал заявление об отставке, объяснив это "систематическим политическим давлением" на банк, и подал его президенту. Члены правления Нацбанка заявили, что продолжат работу для сохранения макрофинансовой стабильности и институциональной способности Национального банка. В офисе президента Украины заявили, что дискуссии о деятельности Нацбанка должны базироваться исключительно на принципах профессионализма и должны быть лишены политической окраски.
Смолий занимает должность главы Нацбанка Украины с 15 марта 2018 года. По украинскому законодательству, Рада назначает и увольняет главу Нацбанка по представлению президента.
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