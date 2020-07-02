В ДНР число случаев коронавируса увеличилось до 1194

Ранее в ведомстве сообщали о 1166 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.

"С ранениями справились и здесь справляемся": как в ДНР лечат COVID-19

"С ранениями справились и здесь справляемся": как в ДНР лечат COVID-19

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1194, на лечении 614 пациентов, выписаны 507 человек, летальных случаев 73", - говорится в сообщении ведомства.