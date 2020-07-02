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Распространение нового коронавируса
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В России за сутки умерли 147 человек с COVID-19
За сутки в России умерли 147 человек с COVID-19, за все время — 9 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:34
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/04/0e/1570019088_0:85:2756:1635_1400x0_80_0_0_a92f827eb214af2d8dc36dc0962aa51b.jpg
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки умерли 147 человек с COVID-19

10:34 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей МайшевМедик в машине скорой помощи
Медик в машине скорой помощи
© РИА Новости / Алексей Майшев
Медик в машине скорой помощи. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в России умерли 147 человек с COVID-19, за все время — 9 683, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За последние сутки подтверждено 147 летальных случаев... За весь период по России умерло 9 683 человека", - говорится в сообщении.
В частности, 45 человек умерли в Санкт-Петербурге, 39 - в Москве, 10 - в Подмосковье.
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Последние данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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