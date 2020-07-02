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Распространение нового коронавируса
https://ria.ru/20200702/1573774752.html
В России за сутки 6047 человек выздоровели от COVID-19
За сутки в России 6047 человек выписаны после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, всего выздоровели 428 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:32
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, москва, московская область (подмосковье), санкт-петербург, общество

В России за сутки 6047 человек выздоровели от COVID-19

10:32 02.07.2020
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© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы / Перейти в фотобанкПалаты медицинского стационара
Палаты медицинского стационара
© Фото : Пресс-служба Департамента здравоохранения города Москвы
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Палаты медицинского стационара. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. За сутки в России 6047 человек выписаны после лечения коронавирусной инфекции COVID-19, всего выздоровели 428 978, сообщили журналистам в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса.
"За прошедшие сутки выписано по выздоровлению 6 047 человек... За весь период выписано по выздоровлению по России – 428 978", - говорится в сообщении.
В частности, 1055 человек выписаны в Москве, 849 - в Санкт-Петербурге, 750 - в Подмосковье.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19МоскваМосковская область (Подмосковье)Санкт-ПетербургОбщество
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