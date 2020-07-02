Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию

"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в конституцию. Я напомню, что в 1993 году (на голосовании по проекту конституции РФ - ред.) 17 регионов поправки не поддержали. Сегодня - практически все, за исключением Ненецкого автономного округа. Причина, на мой взгляд, понятна: потому что кому-то захотелось присоединить автономный округ к Архангельской области…, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться. Такое протестное голосование", - заявил Фадеев в ходе пресс-брифинга.