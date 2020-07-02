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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию
Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев связал результаты голосования по поправкам в Конституцию РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T11:00
объединение архангельской области и нао
голосование по поправкам в конституцию
ненецкий автономный округ
конституция рф
архангельская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763435_0:66:3167:1847_1400x0_80_0_0_2b5ea520d7c190ff8276dd5557ae9563.jpg
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объединение архангельской области и нао, ненецкий автономный округ, конституция рф, архангельская область, политика

Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию

10:26 02.07.2020 (обновлено: 11:00 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев связал результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ненецком автономном округе с вопросом его объединения с Архангельской областью.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали "за".
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
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Чей голос в России имеет значение?
"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в конституцию. Я напомню, что в 1993 году (на голосовании по проекту конституции РФ - ред.) 17 регионов поправки не поддержали. Сегодня - практически все, за исключением Ненецкого автономного округа. Причина, на мой взгляд, понятна: потому что кому-то захотелось присоединить автономный округ к Архангельской области…, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться. Такое протестное голосование", - заявил Фадеев в ходе пресс-брифинга.
Он также подчеркнул широкий интерес граждан к процедуре голосования, серьезных нарушений, по его словам, СПЧ не выявил.
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Случаи объединения российских регионов
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.
В середине мая был подписан меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Цыбульский отмечал, что этот документ не запускает автоматически процесс слияния двух регионов. По его словам, на данный момент важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, если в последующем ее реализация потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
3210812280
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Голосование по поправкам в КонституциюОбъединение Архангельской области и НАОНенецкий автономный округКонституция РФАрхангельская областьПолитика
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