Глава СПЧ объяснил, почему в НАО выступили против поправок в Конституцию

МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Глава Совета при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Валерий Фадеев связал результаты голосования по поправкам в Конституцию РФ в Ненецком автономном округе с вопросом его объединения с Архангельской областью.
Голосование по поправкам в конституцию прошло в России с 25 по 1 июля, по результатам обработки 100% протоколов за принятие поправок проголосовали 77,92% россиян, против – 21,27%. Явка, по данным главы ЦИК Эллы Памфиловой, составила порядка 65%. В Ненецком округе 54,57% избирателей не поддержали поправки в конституцию, 44,42% проголосовали "за".
"Почти все регионы, кроме одного, поддержали поправки в конституцию. Я напомню, что в 1993 году (на голосовании по проекту конституции РФ - ред.) 17 регионов поправки не поддержали. Сегодня - практически все, за исключением Ненецкого автономного округа. Причина, на мой взгляд, понятна: потому что кому-то захотелось присоединить автономный округ к Архангельской области…, по-видимому, жители этого округа не хотят ни к кому присоединяться. Такое протестное голосование", - заявил Фадеев в ходе пресс-брифинга.
Он также подчеркнул широкий интерес граждан к процедуре голосования, серьезных нарушений, по его словам, СПЧ не выявил.
13 мая, 13:21Случаи объединения российских регионов
Ненецкий автономный округ является самостоятельным субъектом РФ, но при этом, согласно уставу Архангельской области, он входит также в состав Архангельской области. Президент РФ Владимир Путин 2 апреля принял отставку губернатора Архангельской области Игоря Орлова и назначил Цыбульского врио главы региона, который до этого возглавлял НАО. Врио главы НАО был назначен Юрий Бездудный.
В середине мая был подписан меморандум "О намерении образования нового субъекта РФ путем объединения Архангельской области и Ненецкого автономного округа". Цыбульский отмечал, что этот документ не запускает автоматически процесс слияния двух регионов. По его словам, на данный момент важнейшая задача - запустить социально-экономическую программу развития регионов, если в последующем ее реализация потребует объединения, то это в любом случае будут определять жители.