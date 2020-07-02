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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573772233.html
В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции
Поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 79,38% голосовавших жителей Ленинградской области, против – 19,8%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
ленинградская область
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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конституция рф, ленинградская область, политика

В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции

09:43 02.07.2020 (обновлено: 10:00 02.07.2020)
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© РИА Новости / Евгений ОдиноковЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Евгений Одиноков
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 79,38% голосовавших жителей Ленинградской области, против – 19,8%, сообщил РИА Новости председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.
"В голосовании приняли участие 1030244 человека, что составило 74,71%. Такой явки у нас не было никогда. Это исторический максимум. Число голосов по позиции "да" - 817168, что составило 79,38%, против проголосовало 203 833 человека, что составило 19,8%", - сказал он.
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Лебединский отметил, что жалоб по голосованию в Леноблизбирком не поступало. "У нас жалоб нет вообще, а обращений с 1 июня по 1 июля было 79… В том числе с 25 июня по 1 июля было зафиксировано 60 обращений, то есть из 79-ти 60 были в последние семь дней. В основном это были обращения, связанные с тем, что люди не использовали право открепиться по мобильному избирателю и решили это сделать после 21 июня, но это было уже невозможно. Что касается вчерашнего дня, всего было 21 обращение", - рассказал Лебединский.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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