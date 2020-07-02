https://ria.ru/20200702/1573772233.html
В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции
Поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 79,38% голосовавших жителей Ленинградской области, против – 19,8%, сообщил РИА Новости... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:43
2020-07-02T10:00
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
ленинградская область
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
ленинградская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:160:3072:1888_1400x0_80_0_0_777e2d3b50a13562d2ece633f08efd8f.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_5edc898585f84d76cd0ce8779c7111f4.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573745923_0:0:2048:2048_1400x0_80_0_0_ab4e0124a8b5e8f6eede08b001c96556.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, ленинградская область, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл - РИА Новости.
Поправки в Конституцию РФ по итогам обработки 100% протоколов поддержали 79,38% голосовавших жителей Ленинградской области
, против – 19,8%, сообщил РИА Новости председатель Избирательной комиссии Ленинградской области Михаил Лебединский.
"В голосовании приняли участие 1030244 человека, что составило 74,71%. Такой явки у нас не было никогда. Это исторический максимум. Число голосов по позиции "да" - 817168, что составило 79,38%, против проголосовало 203 833 человека, что составило 19,8%", - сказал он.
Лебединский отметил, что жалоб по голосованию в Леноблизбирком не поступало. "У нас жалоб нет вообще, а обращений с 1 июня по 1 июля было 79… В том числе с 25 июня по 1 июля было зафиксировано 60 обращений, то есть из 79-ти 60 были в последние семь дней. В основном это были обращения, связанные с тем, что люди не использовали право открепиться по мобильному избирателю и решили это сделать после 21 июня, но это было уже невозможно. Что касается вчерашнего дня, всего было 21 обращение", - рассказал Лебединский.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.