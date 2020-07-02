В Ленинградской области 79,38% жителей поддержали поправки к Конституции

"В голосовании приняли участие 1030244 человека, что составило 74,71%. Такой явки у нас не было никогда. Это исторический максимум. Число голосов по позиции "да" - 817168, что составило 79,38%, против проголосовало 203 833 человека, что составило 19,8%", - сказал он.

Лебединский отметил, что жалоб по голосованию в Леноблизбирком не поступало. "У нас жалоб нет вообще, а обращений с 1 июня по 1 июля было 79… В том числе с 25 июня по 1 июля было зафиксировано 60 обращений, то есть из 79-ти 60 были в последние семь дней. В основном это были обращения, связанные с тем, что люди не использовали право открепиться по мобильному избирателю и решили это сделать после 21 июня, но это было уже невозможно. Что касается вчерашнего дня, всего было 21 обращение", - рассказал Лебединский.