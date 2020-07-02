В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1194

"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1194, на лечении 614 пациентов, выписаны 507 человек, летальных случаев 73", - говорится в сообщении ведомства.

Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.