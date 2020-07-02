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Распространение нового коронавируса
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В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1194
Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 28, до 1194, сообщили РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:43
днр
министерство здравоохранения днр
донецкая народная республика
денис пушилин
воз
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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днр, министерство здравоохранения днр, донецкая народная республика, денис пушилин, воз, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, общество

В ДНР число случаев COVID-19 выросло до 1194

10:43 02.07.2020
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© РИА Новости / Сергей Аверин / Перейти в фотобанкАвтомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке
© РИА Новости / Сергей Аверин
Перейти в фотобанк
Автомобиль скорой помощи на одной из улиц в Донецке. Архивное фото
ДОНЕЦК, 2 июл - РИА Новости. Число выявленных случаев заражения коронавирусом COVID-19 в самопровозглашенной Донецкой народной республике за минувшие сутки возросло на 28, до 1194, сообщили в четверг в пресс-службе министерства здравоохранения ДНР.
Ранее в ведомстве сообщали о 1166 лабораторно подтвержденных случаях заражения коронавирусом на территории республики.
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"За последние сутки в Донецкой народной республике выявлены 28 новых случаев коронавирусной инфекции COVID-19. По состоянию на 2 июля зарегистрированных и подтвержденных случаев инфекции COVID-19 на территории Донецкой народной республики - 1194, на лечении 614 пациентов, выписаны 507 человек, летальных случаев 73", - говорится в сообщении ведомства.
Из-за угрозы коронавируса в ДНР введен режим повышенной готовности. Согласно приказу минобразования ДНР, с 19 марта все учебные заведения переведены на дистанционное обучение. Указом главы республики Дениса Пушилина сокращено время работы кафе и ресторанов, запрещены массовые мероприятия, запрещен въезд граждан без регистрации или справки о постоянном проживании, а для прибывших введена обязательная самоизоляция на 14 дней. Кроме того, жителей ДНР обязали соблюдать социальную дистанцию.
Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлены уже более 10,3 миллиона случаев заражения, свыше 508 тысяч человек скончались.
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