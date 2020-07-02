https://ria.ru/20200702/1573771862.html
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:35
2020-07-02T10:23
совет федерации рф
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
политика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af12251bbaa5328ab534640b3366e5dd.jpg
https://ria.ru/20200701/1573756500.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_af12251bbaa5328ab534640b3366e5dd.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_217:0:2948:2048_1400x0_80_0_0_48cda741d7ed260cdd5c5231ea3dde85.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/11/1573076246_558:0:2606:2048_1400x0_80_0_0_04830758b393ee78e9a9f5eba75f1b9e.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
совет федерации рф, андрей клишас, конституция рф, политика