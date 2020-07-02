Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

"После подведения официальных итогов ЦИК поправки вступают в силу и подлежат немедленной публикации", - сказал Клишас.

Он уточнил, что для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента.

"Президент издаст указ о включении поправок в текст конституции", - сообщил сенатор.

По его словам, подписание президентом указа будет означать "ту самую подпись, о которой говорил президент, что подпишет поправки только по итогам общероссийского голосования".