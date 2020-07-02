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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573771862.html
Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК
Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:23
совет федерации рф
голосование по поправкам в конституцию
андрей клишас
конституция рф
политика
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353
60
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совет федерации рф, андрей клишас, конституция рф, политика

Поправки в Конституцию вступят в силу после подведения итогов ЦИК

09:35 02.07.2020 (обновлено: 10:23 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкИздание Конституции РФ с новыми поправками
Издание Конституции РФ с новыми поправками
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
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Издание Конституции РФ с новыми поправками. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Поправки в конституцию вступят в силу после того, как ЦИК подведет официальные итоги голосования, сообщил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"После подведения официальных итогов ЦИК поправки вступают в силу и подлежат немедленной публикации", - сказал Клишас.
Он уточнил, что для включения поправок в текст конституции потребуется издание указа президента.
"Президент издаст указ о включении поправок в текст конституции", - сообщил сенатор.
По его словам, подписание президентом указа будет означать "ту самую подпись, о которой говорил президент, что подпишет поправки только по итогам общероссийского голосования".
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
1 июля, 21:07Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликованы результаты онлайн-голосования по поправкам
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюСовет Федерации РФАндрей КлишасКонституция РФПолитика
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