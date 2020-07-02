В Тульской области 83,09% избирателей поддержали поправки к Конституции

ВОРОНЕЖ, 2 июл - РИА Новости. Поправки в Конституцию РФ поддержали 83,09% жителей Тульской области, против высказались 16,21% избирателей, сообщил РИА Новости представитель облизбиркома.
В голосовании в Тульской области приняли участие 855 510 избирателей.
"Явка составила 73,16%. Поддержали изменения в конституцию 83,09% участников голосования в Тульской области. Против проголосовало 16,21%", - говорится в сообщении представителя избиркома.
В Тульской области обработаны 100% протоколов.
"Наибольшую активность проявили жители Каменского района и Веневского района (83,61%). Минимальная явка по области в Ефремовском районе (57,68%)", - говорится в сообщении.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.