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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573771672.html
Парламент скоро начнет работу над законами для реализации поправок
Парламент на следующей неделе начнёт работу над законами для реализации поправок в конституцию РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:31
голосование по поправкам в конституцию
россия
андрей клишас
конституция рф
совет федерации рф
госдума рф
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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россия, андрей клишас, конституция рф, совет федерации рф, госдума рф, политика

Парламент скоро начнет работу над законами для реализации поправок

09:30 02.07.2020 (обновлено: 09:31 02.07.2020)
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© РИА Новости / Кирилл Каллиников / Перейти в фотобанкПредседатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
© РИА Новости / Кирилл Каллиников
Перейти в фотобанк
Председатель комитета Совета Федерации РФ по конституционному законодательству и государственному строительству Андрей Клишас в информационном центре ЦИК России
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Парламент на следующей неделе начнёт работу над законами для реализации поправок в конституцию РФ, заявил РИА Новости председатель комитета Совета Федерации по конституционному законодательству Андрей Клишас.
"Парламент уже на следующей неделе начнет работу над законами во исполнение конституции", - сказал Клишас.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?
Он отметил убедительную поддержку россиянами поправок в Основной закон.
"Убедительная победа сторонников сильного социального суверенного государства. Голосование без серьезных нарушений", - заявил сенатор.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюРоссияАндрей КлишасКонституция РФСовет Федерации РФГосдума РФПолитика
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