Казахстан вводит двухнедельный карантин

"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени", - говорится в сообщении на сайте правительства.