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Казахстан вводит двухнедельный карантин
Казахстан вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможностью его продления, сообщила в четверг пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:29
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
аскар мамин
касым-жомарт токаев
казахстан
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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коронавирус covid-19, аскар мамин, касым-жомарт токаев, казахстан, в мире

Казахстан вводит двухнедельный карантин

09:29 02.07.2020
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© Sputnik / Тимур Батыршин / Перейти в фотобанкСотрудник автоинспекции дежурит на одной из улиц в Алма-Ате
Сотрудник автоинспекции дежурит на одной из улиц в Алма-Ате
© Sputnik / Тимур Батыршин
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Сотрудник автоинспекции дежурит на одной из улиц в Алма-Ате. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 июл - РИА Новости. Казахстан вводит с 5 июля двухнедельный карантин с возможностью его продления, сообщила в четверг пресс-служба правительства.
Ранее президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев поручил государственной комиссии по борьбе с коронавирусом проработать и внести ему предложения по введению жесткого карантина в стране. Правительство предложило ввести ограничительные меры с 5 июля сроком на 14 дней с возможным продлением.
"С учетом осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости коронавирусной инфекцией в Казахстане госкомиссия приняла решение о введении с 5 июля следующих ограничительных мер на 14 дней по транспортному сообщению: сохранить международное авиасообщение без дальнейшего увеличения списка стран, сохранить авиасообщение между регионами, железнодорожное сообщение (с ограничениями), приостановить пассажирское автобусное автосообщение между регионами, ограничить работу общественного транспорта по времени", - говорится в сообщении на сайте правительства.
Вместе с тем вводится запрет на проведение зрелищных, спортивных и других массовых мероприятий, а также семейных, памятных мероприятий, разрешены индивидуальные тренировки на открытом воздухе, вводится ограничение на перемещение населения по улицам, паркам, скверам – не более 3 человек, ограничено перемещение лиц старше 65 лет.
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Вводится запрет на деятельность салонов красоты, парикмахерских, спортивных залов, фитнес-центров, бассейнов, продовольственных и непродовольственных крытых рынков, пляжей, аквапарков, объектов культуры, музеев, выставок, форумов, конференций и иных организованных массовых мероприятий, развлекательных центров, детских дошкольных учреждений (кроме дежурных групп), религиозных объектов и других (развлекательных центров в ТРЦ, развлекательных учреждений (караоке, бильярд, компьютерные клубы, боулинг центры), кинотеатров, детских оздоровительных лагерей, фудкортов, банкетных залов).
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По данным правительства, сохраняется дистанционная форма работы для не менее 80% сотрудников госорганов (организаций), офисов, национальных компаний и иных организаций, а также деятельность медицинских центров по записи.
"Сохранить деятельность аптек, продовольственных магазинов, открытых рынков. Сохранить деятельность следующих объектов с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима: общественного питания на открытом воздухе; строительных, промышленных предприятий с непрерывным производственным циклом; строительных работ на открытом воздухе; сельскохозяйственных работ, рыбного хозяйства и животноводства, сферы оказания услуг населению, среди которых автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники, ЦОНы, банки второго уровня (но с ограничением по времени)", - говорится в сообщении.
Глава правительства Казахстана Аскар Мамин отметил, что, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации в стране, указанные ограничительные меры могут быть продлены на 2 недели либо ужесточены.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Аскар МаминКасым-Жомарт ТокаевКазахстанВ мире
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