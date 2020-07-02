ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

По некоторым регионам эти цифры еще выше: в Чечне за поправки проголосовали 97,49 процента, в Туве — 96,79, в Дагестане — 90,27 процента.
Против поправок высказались 21,26 процента участников голосования. Рекордсменом стал Ненецкий автономный округ — там против высказались 53,37 процента избирателей, а за — 45,72 (по результатам обработки 87,27 процента протоколов).
Нареканий у наблюдателей нет
Все наблюдатели и эксперты признают: нарушений, способных поставить результаты волеизъявления под сомнение, на голосовании не было.
"Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований", — заявил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в МосквеИгорь Борисов. По его словам, наблюдатели признают, что голосование было организовано четко, несмотря на множество новшеств — и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно и по месту жительства.
На голосовании была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует его легитимность, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"Я могу совершенно уверенно сказать, что наша система избирательная оказалась очень гибкой, которая смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, связанной с пандемией. Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней", — сказала она, отметив, что избиратели это оценили.
"Безопасность, доступность, прозрачность вот это и гарантирует, и совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов и, как следствие, легитимность", — добавила Памфилова.
На одном из избирательных участков в московском районе Раменки итоги голосования пришлось признать недействительными из-за возможного вброса бюллетеней. Перед этим камеры зафиксировали нечто похожее на вброс на участке №2783 в Москве. Подсчет голосов там приостановили, а штаб по контролю за голосованием попросил признать результаты на этом участке недействительными.
Вместе с тем заместитель председателя МосгоризбиркомаДмитрий Реут отметил, что эта ситуация на легитимность голосования в Москве в целом не повлияет.
Среди многих новшеств самым востребованным оказался формат онлайн-голосования.
Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, молодежь приветствует эту форму голосования и просит применить ее для избирательных кампаний и референдумов.
"Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования, и использовать интернет, особенно молодежь об этом заявляет, это было удобно, и они просили меня передать, что такая форма подходила бы и к проведению избирательных кампаний и референдумов", — сказала она.
Памфилова пообещала, что ЦИК изучит такую возможность.
"Для нас большая неожиданность, наверное, то, что дистанционное голосование, которое у нас было опробовано и применено в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах. Как я говорила ранее, у нас огромное количество обращений именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно. Это вот нам такое общенародное задание теперь, наказ для того, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности", — сказала глава ЦИК.
Что касается возможности голосовать в течение нескольких дней, то здесь ЦИК более осторожен.
"Одно дело уникальная такая разовая акция, другое дело — процесс избирательный перманентный. И надо понимать, что это все равно существенное изменение в законодательстве. Это другие ресурсы, другой процесс формирования комиссий", — сказала Памфилова.
Вместе с тем она признала, что система справилась с этим вызовом. "Система сейчас это выдержала в таком темпе, в таком масштабе, она просто прошла большую проверку на прочность", — считает глава ЦИК.
Обсудить возможность распространить практику голосования в течение нескольких дней и на другие выборы намерены в Совете Федерации. По словам председателя конституционного комитета Андрея Клишаса, сенаторы займутся этим вместе с ЦИК и Общественной палатой. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что голосование в течение нескольких дней позволило сделать его удобным для избирателей и соблюсти санитарно-эпидемиологические требования.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. В результате оно проходило в течение недели — с 25 июня по 1 июля.
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