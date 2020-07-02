Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573771490.html
ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции
Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян,... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T09:35
голосование по поправкам в конституцию
дмитрий реут
мосгоризбирком
валентина матвиенко
цик рф
совет федерации рф
игорь борисов
москва
нижегородская область
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757656_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_39a004fb891af0f50436f4a03e79a825.jpg
https://ria.ru/20200702/1573752985.html
https://ria.ru/20200701/1573728246.html
https://radiosputnik.ria.ru/20200701/1573751805.html
Еще бы .После такой артподготовке по всем каналам, да голосовали неделю, другого результат и не могло быть.Я я все равно против, ПРОТИВ этой своры жуликов
55
Это начало конца. Особенно, если полностью перейдут на электронное голосование. Народ превращается в бесправных рабов в театре абсурда.
48
20
москва
нижегородская область
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757656_0:0:3072:1728_1400x0_80_0_0_39a004fb891af0f50436f4a03e79a825.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757656_145:0:2876:2048_1400x0_80_0_0_65f404f33a602a53a403e992877439e9.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573757656_486:0:2534:2048_1400x0_80_0_0_3d55342cdf629da775ac422d923bb787.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
дмитрий реут , мосгоризбирком, валентина матвиенко, цик рф, совет федерации рф, игорь борисов, москва, нижегородская область, политика

ЦИК подсчитал 99,9 процента голосов по поправкам к Конституции

09:35 02.07.2020
16771
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков / Перейти в фотобанкОбщественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции
© РИА Новости / Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Общественный штаб по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам к Конституции
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Голосование по поправкам к Конституции показало высочайший уровень поддержки — за изменения Основного закона проголосовали 77,93 процента россиян, свидетельствуют данные Центризбиркома после обработки 99,9 процента протоколов.
По некоторым регионам эти цифры еще выше: в Чечне за поправки проголосовали 97,49 процента, в Туве — 96,79, в Дагестане — 90,27 процента.
Против поправок высказались 21,26 процента участников голосования. Рекордсменом стал Ненецкий автономный округ — там против высказались 53,37 процента избирателей, а за — 45,72 (по результатам обработки 87,27 процента протоколов).

Нареканий у наблюдателей нет

Все наблюдатели и эксперты признают: нарушений, способных поставить результаты волеизъявления под сомнение, на голосовании не было.
"Мы продолжаем мониторить ситуацию, но говорить о том, чтобы что-то сегодня могло поставить под сомнение тот результат, который будет объявлен Центральной избирательной комиссией независимо от процентов, численности, нет оснований", — заявил координатор мониторинговой рабочей группы СПЧ по наблюдению за голосованием в Москве Игорь Борисов. По его словам, наблюдатели признают, что голосование было организовано четко, несмотря на множество новшеств — и растянутое время голосования, и возможность проголосовать дистанционно и по месту жительства.
На голосовании была обеспечена максимальная прозрачность и доступность, это гарантирует его легитимность, считает глава ЦИК Элла Памфилова.
"Я могу совершенно уверенно сказать, что наша система избирательная оказалась очень гибкой, которая смогла за это короткое время адаптироваться к той ситуации, которая сложилась, связанной с пандемией. Максимальная прозрачность, максимальная доступность к разным видам голосования, формам голосования, способам голосования, удобное время можно было выбрать на протяжении этих дней", — сказала она, отметив, что избиратели это оценили.
"Безопасность, доступность, прозрачность вот это и гарантирует, и совместная работа, которая гарантирует достоверность результатов и, как следствие, легитимность", — добавила Памфилова.
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России
Вчера, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Чей голос в России имеет значение?

Не обошлось без нарушений

На одном из избирательных участков в московском районе Раменки итоги голосования пришлось признать недействительными из-за возможного вброса бюллетеней. Перед этим камеры зафиксировали нечто похожее на вброс на участке №2783 в Москве. Подсчет голосов там приостановили, а штаб по контролю за голосованием попросил признать результаты на этом участке недействительными.
Вместе с тем заместитель председателя Мосгоризбиркома Дмитрий Реут отметил, что эта ситуация на легитимность голосования в Москве в целом не повлияет.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию
© РИА Новости / Александр Кондратюк / Перейти в фотобанк

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

Участник Великой Отечественной войны Григорий Скрипов во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Александр Кряжев

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса / Перейти в фотобанк

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

Российский космонавт-испытатель Анатолий Иванишин во время голосования на борту МКС
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Павел Лисицын

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

На избирательном участке в Екатеринбурге, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
© РИА Новости / Томас Тхайцук

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

Очередь возле избирательного участка №8000 в городу Сухуме в Грузии, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
© РИА Новости / Андрей Каспришин

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

Заместитель директора Барнаульского зоопарка Александр Чеботарев с медвежонком Дашей на избирательном участке, где проходит голосование по вопросу одобрения изменений в Конституцию России
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

Молодой человек голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Виталий Аньков

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

Сотрудники полиции дежурят во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в средней школе №6 во Владивостоке
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Виталий Аньков

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

Курсант Морского государственного университета имени адмирала Г. И. Невельского предъявляет свой паспорт во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию России во Владивостоке
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
© РИА Новости / Михаил Воскресенский

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке в Москве
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
© РИА Новости / Александр Кряжев

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

Мужчина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №1954 в Новосибирске
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
© Sputnik / Перейти в фотобанк

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

Священнослужитель принимает участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ на избирательном участке в Бишкеке
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Алексей Дружинин / Перейти в фотобанк

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

Президент РФ В. Путин принял участие в голосовании по внесению поправок в Конституцию РФ
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
© РИА Новости / Максим Богодвид

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

Женщина голосует по вопросу одобрения изменений в Конституцию России на избирательном участке №323 в Казани
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид
1 из 14

В среду началась финальная стадия голосования по поправкам к Конституции России.

© РИА Новости / Александр Кондратюк
Перейти в фотобанк
2 из 14

Впервые в истории граждане России получили возможность выразить свою волю в течение нескольких дней: голосование началось 25 июня.

© РИА Новости / Александр Кряжев
3 из 14

По словам председателя ЦИК Эллы Памфиловой, "эта идея себя оправдала".

© РИА Новости / Пресс-служба Роскосмоса
Перейти в фотобанк
4 из 14

Жители Москвы и Нижегородской области с 25 по 30 июня могли воспользоваться электронным дистанционным голосованием.

© РИА Новости / Павел Лисицын
5 из 14

Находящиеся за пределами России граждане также могут проголосовать.

© РИА Новости / Томас Тхайцук
6 из 14

Для них, по данным МИД, образовано 254 участка в 144 государствах.

© РИА Новости / Андрей Каспришин
7 из 14

ЦИК совместно с Роспотребнадзором разработал рекомендации по безопасному проведению голосования с соблюдением всех санитарных норм.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
8 из 14

Все находящиеся на участке обязаны соблюдать дистанцию, кабинки для голосования должны использоваться без задней стенки, а приходящим обязательно измеряют температуру.

© РИА Новости / Виталий Аньков
9 из 14

Паспорт участникам голосования не нужно передавать в руки комиссии, а только показать на расстоянии для сверки данных с теми, что уже внесены в список.

© РИА Новости / Виталий Аньков
10 из 14

На участке должны быть дезинфицирующие коврики и антисептики для рук.

© РИА Новости / Михаил Воскресенский
11 из 14

Для тех, кто не сможет прийти на участок, предусмотрено также голосование на дому — оно проходит бесконтактно.

© РИА Новости / Александр Кряжев
12 из 14

Также голосование проходит и на придомовых территориях.

© Sputnik
Перейти в фотобанк
13 из 14

Президент России Владимир Путин также проголосовал по поправкам к Конституции на избирательном участке номер 2151 в Российской академии наук.

© РИА Новости / Алексей Дружинин
Перейти в фотобанк
14 из 14

Проголосовать по поправкам россияне могут не только по месту прописки, но и там, где проживают или находятся в период голосования, — при помощи механизма "Мобильный избиратель".

© РИА Новости / Максим Богодвид

Продолжаем голосовать онлайн?

Среди многих новшеств самым востребованным оказался формат онлайн-голосования.
Как заявила уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова, молодежь приветствует эту форму голосования и просит применить ее для избирательных кампаний и референдумов.
"Много обращений к нам было от людей, которые хотели выразить свою позицию, что их устраивают длинные голосования, и использовать интернет, особенно молодежь об этом заявляет, это было удобно, и они просили меня передать, что такая форма подходила бы и к проведению избирательных кампаний и референдумов", — сказала она.
Памфилова пообещала, что ЦИК изучит такую возможность.
"Для нас большая неожиданность, наверное, то, что дистанционное голосование, которое у нас было опробовано и применено в Москве и Нижегородской области, получило очень большую популярность в других регионах. Как я говорила ранее, у нас огромное количество обращений именно о том, что граждане из других регионов звонили, писали, обращались и очень хотели, сокрушались, почему у них нет такой возможности проголосовать дистанционно. Это вот нам такое общенародное задание теперь, наказ для того, чтобы мы могли интенсифицировать эту работу и поработать таким образом, чтобы в ближайшей перспективе расширить эти возможности", — сказала глава ЦИК.
Избирательный участок
1 июля, 11:11Голосование по поправкам в Конституцию
В ЦИК назвали число претензий к участковым комиссиям
Что касается возможности голосовать в течение нескольких дней, то здесь ЦИК более осторожен.
"Одно дело уникальная такая разовая акция, другое дело — процесс избирательный перманентный. И надо понимать, что это все равно существенное изменение в законодательстве. Это другие ресурсы, другой процесс формирования комиссий", — сказала Памфилова.
Вместе с тем она признала, что система справилась с этим вызовом. "Система сейчас это выдержала в таком темпе, в таком масштабе, она просто прошла большую проверку на прочность", — считает глава ЦИК.
Обсудить возможность распространить практику голосования в течение нескольких дней и на другие выборы намерены в Совете Федерации. По словам председателя конституционного комитета Андрея Клишаса, сенаторы займутся этим вместе с ЦИК и Общественной палатой. Спикер Совфеда Валентина Матвиенко отметила, что голосование в течение нескольких дней позволило сделать его удобным для избирателей и соблюсти санитарно-эпидемиологические требования.
Общероссийское голосование по поправкам к Конституции было назначено на 22 апреля, но его пришлось перенести из-за эпидемии коронавируса. В результате оно проходило в течение недели — с 25 июня по 1 июля.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Общественные штабы по контролю и наблюдению за голосованием по поправкам в Конституцию РФ
1 июля, 18:42
В МВД рассказали о количестве нарушений на голосовании по поправкам
25222075
Обсудить 20
Голосование по поправкам в КонституциюДмитрий РеутМосгоризбиркомВалентина МатвиенкоЦИК РФСовет Федерации РФИгорь БорисовМоскваНижегородская областьПолитика
Популярные комментарии
Еще бы .После такой артподготовке по всем каналам, да голосовали неделю, другого результат и не могло быть.Я я все равно против, ПРОТИВ этой своры жуликов
2 июля, 09:49
nikonorenkov67
41000014
Это начало конца. Особенно, если полностью перейдут на электронное голосование. Народ превращается в бесправных рабов в театре абсурда.
2 июля, 09:49
Kate Lovely
34200111
Рекомендуем
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Поправки поддержали 78,03% избирателей после обработки 99,01% протоколов
Медик выходит из машины скорой помощи
В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Бывший депутат Рады заявил о страхе Украины вернуть Донбасс
Издание Конституции РФ с новыми поправками
Поправки в Конституцию одобрили почти 78% россиян
Кадр видео падения пакета с мусором на ребенка в Красногорске
В Красногорске расследуют инцидент с упавшей на девочку бутылкой
Собор и площадь Святого Петра в Ватикане
Ватикан озабочен возможными акциями Израиля в Палестине
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Итоги голосования по поправкам к Конституции
Коронавирус
Загадочные помощники. Что защищает половину населения от коронавируса
Работа информационного центра ЦИК России
Поправки поддержали 77,93% избирателей после обработки 99,9% протоколов
Платежные квитанции за услуги ЖКХ
В России проиндексируют тарифы на услуги ЖКХ с 1 июля
Члены избирательной комиссии вынимают бюллетени из урн на избирательном участке №101 во время подсчета голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ в Саяногорске
Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортаж
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в регионах России/ Голосование по поправкам в Конституцию РФ в госпиталях COVID-19
ЦИК обработал 100% протоколов на голосовании по Конституции
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Песков и Памфилова оценили итоги голосования по поправкам в НАО
Президент РФ Владимир Путин во время обращения к гражданам
Владимир Путин выступит с обращением к россиянам
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:05Адвокат Ефремова заявил, что потерпевший в деле о ДТП "готов к диалогу"
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
Лента новостейМолния