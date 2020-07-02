Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

Таким образом, как пишет Блумберг, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года: тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 миллиарда долларов.

Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4 процента, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.