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Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов
Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T12:11
джефф безос
forbes
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сша
в мире
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16
Собственного кандидата в президенты США Безос себе уже купил (я про Байдена говорю). Вполне вероятно что осенью у него появится собственный президент. По сравнению с ним даже Абрамовичские Челси и яхты по 100 миллионов не кажутся такими уж крутыми покупками =))
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5
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn22.img.ria.ru/images/156020/15/1560201568_0:189:3086:1924_1400x0_80_0_0_0e986270a760d61e1ddc70327278c2cc.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156020/15/1560201568_0:0:2732:2048_1400x0_80_0_0_c8cc6a353642e34debcb431e3b9a8e52.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
джефф безос, forbes, amazon.com, inc., сша, в мире

Состояние самого богатого в мире человека достигло $172 миллиардов

09:18 02.07.2020 (обновлено: 12:11 02.07.2020)
21937
© AP Photo / Pablo Martinez MonsivaisГенеральный директор Amazon Джефф Безос
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
© AP Photo / Pablo Martinez Monsivais
Генеральный директор Amazon Джефф Безос
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Состояние богатейшего человека мира, главы компании Amazon Джеффа Безоса, подскочило до нового исторического рекорда в 171,6 миллиарда долларов, пишет агентство Блумберг со ссылкой на рассчитываемый им рейтинг Bloomberg Billionaires Index (BBI).
Таким образом, как пишет Блумберг, был обновлен предыдущий рекорд, достигнутый 4 сентября 2018 года: тогда богатство Безоса насчитывало 167,7 миллиарда долларов.
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Агентство отмечает, что новый рекорд стал возможным благодаря скачку стоимости акций Amazon — по итогам среды она выросла на 4,4 процента, до рекордных 2878,7 доллара за штуку.
За первое полугодие благосостояние Безоса выросло на 56,7 миллиарда долларов, и данная ситуация, как пишет агентство, "подчеркивает растущий разрыв в благосостоянии людей в США во время худшего экономического спада со времен Великой депрессии".
В мае консалтинговая компания для малого бизнеса Comparisun опубликовала свой прогноз, согласно которому Безос имеет все шансы стать первым, чье состояние превысит один триллион долларов, уже в 2026 году. По данным журнала Forbes, опубликованным в начале апреля, Безос третий год подряд остается богатейшим человеком мира.
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Джефф БезосForbesAmazon.com, Inc.СШАВ мире
Популярные комментарии
Вот как надо правильно деньги делать " Учитесь "
2 июля, 10:03
Vladimir Chawla
920014
Собственного кандидата в президенты США Безос себе уже купил (я про Байдена говорю). Вполне вероятно что осенью у него появится собственный президент. По сравнению с ним даже Абрамовичские Челси и яхты по 100 миллионов не кажутся такими уж крутыми покупками =))
2 июля, 09:28
СССергей Смирнов
411004
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