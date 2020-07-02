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В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса
С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:57
аскар мамин
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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аскар мамин, касым-жомарт токаев, коронавирус в россии, коронавирус covid-19, казахстан, в мире

В Казахстане с 5 июля на две недели введут карантин из-за коронавируса

09:13 02.07.2020 (обновлено: 10:57 02.07.2020)
91530
© РИА Новости / Виталий БелоусовГород Нур-Султан
Город Нур-Султан
© РИА Новости / Виталий Белоусов
Город Нур-Султан. Архивное фото
АЛМА-АТА, 2 июл — РИА Новости. С 5 июля в Казахстане введут двухнедельный карантин, сообщила пресс-служба правительства.
На такие меры власти пошли из-за осложнения эпидемиологической ситуации и роста заболеваемости COVID-19. Ограничительные меры будут действовать в течение 14 дней с возможностью продления.
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Что касается транспорта, то в стране приостановят автобусное сообщение между регионами, а работу общественного транспорта ограничат по времени. Авиасообщение между регионами сохранится, как и с другими странами (но без увеличения их списка). Ограничат и железнодорожное сообщение.
Вводится запрет на массовые мероприятия, а также семейные и памятные. По улицам, паркам и скверам можно будет ходить группами не более трех человек, люди старше 65 лет должны оставаться дома. При этом разрешаются индивидуальные тренировки на открытом воздухе.
Закрываются салоны красоты, парикмахерские, спорт-залы и фитнес-центры, бассейны и аквапарки, крытые рынки, пляжи, музеи и выставки, развлекательные центры, детские сады (кроме дежурных групп), кинотеатры, детские оздоровительные лагеря, религиозные объекты и т. п.
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Как минимум 80 процентов сотрудников государственных организаций, национальных компаний и других офисов будут работать удаленно. Медицинские центры смогут принимать пациентов по записи.
Работать продолжат аптеки, продовольственные магазины и открытые рынки. Предприятия общественного питания на открытом воздухе, стройки, промышленные предприятия с непрерывным производственным циклом, предприятия агропрома, рыбного хозяйства и животноводства, а также сферы услуг (автомойки, ремонт автомобилей и бытовой техники) и некоторые другие также смогут работать, но с соблюдением усиленного санитарно-дезинфекционного режима и с ограничениями по времени.
Как отметил глава правительства Аскар Мамин, в зависимости от дальнейшего развития эпидемиологической ситуации карантин либо продлят еще на две недели, либо ужесточат.
По последним данным, в Казахстане насчитывается более 42 тысяч случаев коронавирусной инфекции, 188 человек умерли, 13,8 тысячи выздоровели.
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Распространение нового коронавирусаАскар МаминКасым-Жомарт ТокаевКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19КазахстанВ мире
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