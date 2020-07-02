Вывозной рейс с россиянами прибыл из Сеула во Владивосток

Борт авиакомпании "Аврора" вылетел в 13.18 местного времени и приземлился во Владивостоке немного раньше запланированного - в 15.53 (08.53 мск).

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.