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Вывозной рейс с россиянами прибыл из Сеула во Владивосток
Вывозной рейс с россиянами из Сеула приземлился во Владивостоке, следует из данных онлайн-табло аэропорта российского города. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T10:28
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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туризм, новости - туризм, москва, владивосток, стамбул, шереметьево (аэропорт)

Вывозной рейс с россиянами прибыл из Сеула во Владивосток

09:07 02.07.2020 (обновлено: 10:28 02.07.2020)
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© РИА Новости / Антон Денисов / Перейти в фотобанкСамолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой
© РИА Новости / Антон Денисов
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Самолет Boeing 777-3MO в небе над Москвой. Архивное фото
ВЛАДИВОСТОК, 2 июл - РИА Новости. Вывозной рейс с россиянами из Сеула приземлился во Владивостоке, следует из данных онлайн-табло аэропорта российского города.
Борт авиакомпании "Аврора" вылетел в 13.18 местного времени и приземлился во Владивостоке немного раньше запланированного - в 15.53 (08.53 мск).
Также в четверг ожидаются вывозные рейсы СтамбулМосква, Афины – Москва, сообщала Минкомсвязь.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
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С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
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ТуризмТуризмНовости - ТуризмМоскваВладивостокСтамбулШереметьево (аэропорт)
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