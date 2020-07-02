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Россияне вернутся на родину из Турции, Греции и Кореи
Вывозные рейсы в РФ из Турции, Греции, Кореи ожидаются в четверг, сообщила Минкомсвязь. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:38
москва
владивосток
стамбул
шереметьево (аэропорт)
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москва
владивосток
стамбул
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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7 495 645-6601 
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353
60
Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/1c/1572138893_0:235:3224:2048_1400x0_80_0_0_08915bb88689bf35149a8008242a3bbd.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, владивосток, стамбул, шереметьево (аэропорт)

Россияне вернутся на родину из Турции, Греции и Кореи

08:38 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья НаймушинПассажирский самолет "Сухой Суперджет-100"
Пассажирский самолет Сухой Суперджет-100
© РИА Новости / Илья Наймушин
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Вывозные рейсы в РФ из Турции, Греции, Кореи ожидаются в четверг, сообщила Минкомсвязь.
Ожидаются рейсы СтамбулМосква, Афины – Москва, СеулВладивосток.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории страны и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
С 31 марта Россия сократила количество вывозных рейсов, а также установила ограничения на количество прибывающих пассажиров. После этого прилет россиян из иностранных государств в Москву осуществлялся только через аэропорт "Шереметьево", не более 500 человек в сутки, либо в аэропорты других субъектов РФ - не более 200 человек в сутки.
Самолет авиакомпании Аэрофлот в аэропорту Барахас в Мадриде
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МоскваВладивостокСтамбулШереметьево (аэропорт)
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