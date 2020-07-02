В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,9 тысячи

"По состоянию на 2 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8904", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 27 человек.

По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5847. В среду из больниц были выписаны 165 человек, во вторник – 186, в понедельник – 167. Сейчас на лечении находятся 3030 пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, девять - в критическом.