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В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,9 тысячи
Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 277 человек и достигло 8904, сообщила в четверг пресс-служба министерства... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:19
распространение нового коронавируса
коронавирус covid-19
шавкат мирзиеев
ташкент
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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коронавирус covid-19, шавкат мирзиеев, ташкент, узбекистан, в мире

В Узбекистане число случаев COVID-19 превысило 8,9 тысячи

08:19 02.07.2020
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© Sputnik / Дильшода РахматоваУзбекистан
Узбекистан
© Sputnik / Дильшода Рахматова
Узбекистан. Архивное фото
ТАШКЕНТ, 2 июл - РИА Новости. Число инфицированных коронавирусом в Узбекистане за минувшие сутки увеличилось еще на 277 человек и достигло 8904, сообщила в четверг пресс-служба министерства здравоохранения страны.
В Узбекистане 15 марта выявили первый в республике случай COVID-19. К утру среды число зарегистрированных случаев составляло 8627, 26 пациентов скончались, 5682 выздоровели.
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"По состоянию на 2 июля 2020 года 10.00 (8.00 мск) в Узбекистане число случаев заражения коронавирусной инфекцией составляет 8904", - говорится в сообщении в Telegram-канале минздрава.

За минувшие сутки также был зафиксирован один случай смерти пациента с COVID-19, общее число погибших от пандемии в стране составило 27 человек.
По данным минздрава, общее число выздоровевших после коронавируса в Узбекистане возросло до 5847. В среду из больниц были выписаны 165 человек, во вторник – 186, в понедельник – 167. Сейчас на лечении находятся 3030 пациентов с COVID-19, в том числе 16 - в тяжелом состоянии, девять - в критическом.
Ташкент
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Ранее президент страны Шавкат Мирзиеев заявил, что ситуация с коронавирусом в стране приобретает более сложный характер, необходимо усилить бдительность в борьбе с пандемией. Спецкомиссия по борьбе с коронавирусом приняла решение с 1 июля запретить собираться группами более трех человек в общественных местах в регионах с неблагополучной обстановкой из-за COVID-19. В таких регионах также вводится запрет выходить на улицу и во дворы многоквартирных домов с 23.00 до 7.00 (с 21.00 до 5.00 мск), за исключением посещения аптек и больниц при крайней необходимости.
Власти Узбекистана продлили карантин в республике до 1 августа. Все регионы поделены на "зоны" в зависимости от распространения COVID-19 - "красную", самую опасную, "желтую" и "зеленую", свободную от вируса. При этом условия карантина начали смягчать еще в конце апреля: населению разрешили прогулки рядом с домом, проводить свадьбы и другие торжества, ослабили ограничения по использованию личного автотранспорта. В благополучных регионах работают объекты торговли, общепита и культуры. Возобновилось транспортное пассажирское сообщение в городах, а также между Ташкентом и регионами.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус COVID-19Шавкат МирзиеевТашкентУзбекистанВ мире
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