Московский инновационный кластер объединил более десяти тысяч компаний

"Число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило десять тысяч ... В состав МИК входят крупные корпорации, малые и средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов", - говорится в сообщении.
Отмечается, что участникам МИК доступно более 200 мер поддержки и большой набор полезных инструментов. Например, на цифровой платформе i.moscow они могут воспользоваться сервисами для поиска партнеров, помещений в аренду или площадок для производства и пилотного тестирования продукции.
"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.