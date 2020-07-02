Московский инновационный кластер объединил более десяти тысяч компаний

"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.