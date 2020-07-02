Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
https://ria.ru/20200702/1573768609.html
Московский инновационный кластер объединил более десяти тысяч компаний
Число участников Московского инновационного кластера, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, превысило 10... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T08:06
москва
экономика
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/34/1562573473_0:180:3159:1957_1400x0_80_0_0_36952cd30d01a42feedf4e05d924f275.jpg
https://ria.ru/20200625/1573441602.html
https://ria.ru/20200607/1572565975.html
москва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156257/34/1562573473_0:180:3159:1957_1400x0_80_0_0_36952cd30d01a42feedf4e05d924f275.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/156257/34/1562573473_165:0:2896:2048_1400x0_80_0_0_083ca40a3f20b4052e60dd8a81888eed.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/156257/34/1562573473_825:0:2873:2048_1400x0_80_0_0_49c01d82904bdb7e3e46be6b641400df.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
москва, экономика

Московский инновационный кластер объединил более десяти тысяч компаний

08:06 02.07.2020
343
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЗдание Московской школы управления "Сколково"
Здание Московской школы управления Сколково
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Здание Московской школы управления "Сколково". Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Число участников Московского инновационного кластера, подведомственного столичному департаменту предпринимательства и инновационного развития, превысило 10 тысяч, сообщается на официальном портале мэра Москвы.
"Число участников Московского инновационного кластера (МИК) превысило десять тысяч ... В состав МИК входят крупные корпорации, малые и средние технологичные предприятия, стартапы, технопарки, исследовательские институты и научные центры ведущих вузов", - говорится в сообщении.
В здании Гиперкуб на территории инновационного центра Сколково в Московской области
25 июня, 07:59
МГУ, резиденты Сколково и технопарков Москвы могут получить субсидии
Отмечается, что участникам МИК доступно более 200 мер поддержки и большой набор полезных инструментов. Например, на цифровой платформе i.moscow они могут воспользоваться сервисами для поиска партнеров, помещений в аренду или площадок для производства и пилотного тестирования продукции.
"Сотрудничество в рамках кластера между компаниями-разработчиками, исследовательскими и производственными площадками упрощает для них реализацию проектов и позволяет вместе браться за более сложные задачи. Правительство Москвы старается им в этом помочь, создать все условия для успешной и продуктивной работы", - приводятся на сайте слова заммэра Москвы Натальи Сергуниной.
Сотрудники кафе готовят еду на вынос
7 июня, 08:00Хорошие новости
Оставайтесь дома: какие льготы и услуги дают бизнесу власти Москвы
500002
Обсудить 0
МоскваЭкономика
Рекомендуем
Нефтяная качалка
Цены на нефть марки Brent выросли до 42,12 доллара за баррель
Лето в Москве
Синоптики рассказали, какая погода ждет москвичей в четверг
Официантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана Сахалин в Москве
Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
Военнослужащий Народной милиции ЛНР на позициях у линии соприкосновения в Донбассе
В ЛНР за сутки не зафиксировали обстрелов со стороны силовиков
Здание Железнодорожного вокзала Владивостока
РЖД сделали ежедневным поезд "Россия" Владивосток — Москва
Заготовка антиковидной плазмы КБ 85 ФМБА России
В Москве 1451 человек стал донором плазмы для пациентов с коронавирусом
Каска рабочего на участке строительства газопровода Северный поток-2 в Ленинградской области
Оператор "Северного потока – 2" оценил потери из-за возможных санкций США
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Красноярском крае поправки к Конституции поддержали 70,1% избирателей
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ
В Курганской области поправки к Конституции поддержали 69,58% избирателей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Чувашии поправки к Конституции поддержали 72,57% избирателей
Дмитрий Медведев
Медведев призвал подумать о поддержке на поздних стадиях инвестирования
Мужчина фотографирует бюллетень во время голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию РФ
В Вологодской области поправки к Конституции поддержали 71,16% жителей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Удмуртии поправки к Конституции поддержали 68,92% избирателей
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
В Кузбассе 87% избирателей поддержали поправки к Конституции
Президент Ирана Хасан Роухани
Иран осудил санкции США против Сирии
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
04:46Десятки россиян претендуют на получение паспорта Черногории за инвестиции
04:41Пентагон выразил обеспокоенность учениями КНР в Южно-Китайском море
04:39На Сахалине зарегистрировали два землетрясения
04:37СМИ: Boeing останавливает производство легендарного лайнера Boeing 747
04:36Российские кинотеатры возвращаются к советской традиции
04:26В Колумбии задержали организаторов теракта в школе полиции в 2019 году
04:24На Восточном к 2025 году построят вспомогательную инфраструктуру
04:22"Волна жары" накроет юг Европейской части России, сообщил Вильфанд
04:21Браконьер из КНДР получил 4 года за нападение на приморских пограничников
04:15Эксперт рассказала, как правильно инвестировать в кризис
04:13Исследование: половина российских домохозяйств не покупают мебель
04:09Синоптики спрогнозировали появление "теплового купола" над Арктикой
04:05Скрывавшийся девять лет экс-чиновник продал четыре МиГ-31 по 153 рубля
04:03Издатель рассказала, когда опубликуют обновленную Конституцию
03:56"Дебилы" довели Украину до грани распада, заявил депутат Рады
03:53В России создали дрон-дальнобойщик
03:41В Москве и области объявили "желтый" уровень погодной опасности
03:39Ученый рассказал, кого могут встретить люди на Марсе
03:35Назван регион с наибольшим число россиян с ожирением
03:30"Роскосмос" решил, когда затопит "Прогресс" с отходами экипажа МКС
Лента новостейМолния