В Кузбассе 87% избирателей поддержали поправки к Конституции

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. Более 87% избирателей в Кузбассе проголосовали за поправки в Конституцию РФ, против высказались больше 12%, сообщила РИА Новости заместитель председателя избирательной комиссии Кузбасса Анастасия Суслова.
"За у нас высказались 87,29% (избирателей - ред.), 100% обработано бюллетеней, все 1699 участков отчитались. Приняло участие (в голосовании – ред.) 88,46 %", – рассказала Суслова. Она добавила, что против поправок высказались 12,03% избирателей.
"Кемеровская область еще до дня общероссийского голосования по вопросу одобрения изменений в Конституцию вошла в пятерку регионов-лидеров страны по явке и заняла второе место среди регионов Сибири. В Кузбассе только за четыре дня проголосовали свыше 1,062 миллиона человек из почти 2 миллионов избирателей, это более 50% ... Изменение конституции - это историческое событие, безусловно, важное для России, ее регионов, россиян. Выразить свою волю по поправкам – долг каждого гражданина. Кузбассовцы свой выбор сделали", – сказал журналистам член Совета Федерации от Кемеровской области, секретарь Кузбасского регионального отделения партии" Единая Россия" Алексей Синицын.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
1 июля, 02:40История Конституции Российской Федерации