В Кузбассе 87% избирателей поддержали поправки к Конституции

"За у нас высказались 87,29% (избирателей - ред.), 100% обработано бюллетеней, все 1699 участков отчитались. Приняло участие (в голосовании – ред.) 88,46 %", – рассказала Суслова. Она добавила, что против поправок высказались 12,03% избирателей.