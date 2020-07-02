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В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса
В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T07:35
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
сергей цивилев
федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)
киселевск
новокузнецк
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, сергей цивилев, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор), киселевск, новокузнецк, кемеровская область, анжеро-судженск, общество

В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

07:35 02.07.2020
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© РИА Новости / Илья Питалев / Перейти в фотобанкМедик выходит из машины скорой помощи
Медик выходит из машины скорой помощи
© РИА Новости / Илья Питалев
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Медик выходит из машины скорой помощи. Архивное фото
КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.

"Еще у 62 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 19 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 780 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1016 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Междуреченске, девять – в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, пять – в Осинниках, по четыре – в Промышленновском и Яйском районах, три – в Киселевске, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Мариинском, Таштагольском и Тяжинском районах, по одному – в Калтане, Ижморском, Крапивинском, Прокопьевском и Тисульском районах.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1806 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 780 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8270 человек.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Сергей ЦивилевФедеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (Роспотребнадзор)КиселевскНовокузнецкКемеровская областьАнжеро-СудженскОбщество
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