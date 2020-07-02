В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

"Еще у 62 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 19 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 780 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1016 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.

По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1806 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 780 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8270 человек.