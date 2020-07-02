В Кузбассе выявили 62 новых случая коронавируса

КЕМЕРОВО, 2 июл - РИА Новости. В Кузбассе за сутки выявлено 62 случая коронавируса, сообщил губернатор региона Сергей Цивилев.
"Еще у 62 пациентов подтвердился диагноз "коронавирусная инфекция". 19 пациентов были выписаны. Таким образом, от коронавируса вылечились уже 780 человек. Итого в инфекционных больницах Кузбасса 1016 больных коронавирусом", – написал глава региона в своем Telegram-канале.
По данным регионального Роспотребнадзора, 14 новых случаев выявлено в Междуреченске, девять – в Кемерово, восемь – в Новокузнецке, пять – в Осинниках, по четыре – в Промышленновском и Яйском районах, три – в Киселевске, по два – в Анжеро-Судженске, Белово, Мариинском, Таштагольском и Тяжинском районах, по одному – в Калтане, Ижморском, Крапивинском, Прокопьевском и Тисульском районах.
По данным на четверг, всего в Кузбассе выявлены 1806 случаев заражения коронавирусом. Десять человек скончались, 780 выздоровели. В медицинских стационарах, обсерваторах и на домашней изоляции находятся 8270 человек.