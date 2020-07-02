https://ria.ru/20200702/1573766820.html
В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19
Одиннадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, число заболевших достигло 1734, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:51
2020-07-02T06:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
сковородинский район
общество
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
амурская область
благовещенск
сковородинский район
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_0:262:3072:1990_1400x0_80_0_0_03cc193900c058936a28d466a5c50227.jpg
https://cdn21.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_171:0:2902:2048_1400x0_80_0_0_9a4bf9d6ea3d86614a6b7aa8cca093b7.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/07e4/05/17/1571876546_267:0:2315:2048_1400x0_80_0_0_29c577437d310634d626e440735c0e8b.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, сковородинский район, общество