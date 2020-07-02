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В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19
Одиннадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, число заболевших достигло 1734, сообщает правительство региона. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T06:51
распространение нового коронавируса
коронавирус в россии
коронавирус covid-19
амурская область
благовещенск
сковородинский район
общество
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амурская область
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РИА Новости
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353
60
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, амурская область, благовещенск, сковородинский район, общество

В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19

06:51 02.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Майшев / Перейти в фотобанкМедицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19
© РИА Новости / Алексей Майшев
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Медицинские работники в отделении госпиталя COVID-19. Архивное фото
БЛАГОВЕЩЕНСК, 2 июл - РИА Новости. Одиннадцать человек скончались от коронавирусной инфекции в Амурской области, число заболевших достигло 1734, сообщает правительство региона.
В конце июня сообщалось о девяти умерших с коронавирусом в регионе.
"По состоянию на 01.07.2020 зарегистрировано 11 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией. <...> С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1734 случая, 647 из которых завершились выздоровлением", - сообщает правительство Приамурья.
Коэффициент распространения инфекции в регионе - 0,7 (в областном центре Благовещенске - 0,9, в Сковородинском районе - 2,0).
Показатель тестирования - 250,5 на 100 тысяч населения.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Амурская областьБлаговещенскСковородинский районОбщество
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