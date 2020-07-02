В Приамурье зарегистрировали 11 смертей от COVID-19

В конце июня сообщалось о девяти умерших с коронавирусом в регионе.

"По состоянию на 01.07.2020 зарегистрировано 11 летальных исходов от заболевания новой коронавирусной инфекцией. <...> С нарастающим итогом в Амурской области выявлено 1734 случая, 647 из которых завершились выздоровлением", - сообщает правительство Приамурья.