Twitter удалил фото из твита Трампа

Вместо фото в твите, размещенном 30 июня, теперь видно уведомление о том, что фото удалено в ответ на жалобу владельца авторских прав.

Издание Axios сообщает, что речь идет о фото журналиста New York Times, которое сопровождало большую статью о Трампе. Газета пожаловалась на твит, поскольку фото было размещено Трампом без разрешения.

Это уже второй случай за две недели, когда соцсети удаляют материалы из аккаунтов Трампа. Ранее были удалены твит и пост Трампа в Facebook, на которых были изображены два маленьких ребенка. На нарушение авторских прав пожаловались родители детей.