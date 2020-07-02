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Twitter удалил фото из твита Трампа
Соцсеть Twitter удалила фото из твита президента США Дональда Трампа, сославшись на нарушение авторских прав. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:58
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:57:3071:1785_1400x0_80_0_0_2f02656252ab837dc6745f569d94e4fa.jpg
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60
дональд трамп, сша, twitter, в мире

Twitter удалил фото из твита Трампа

05:58 02.07.2020
2967
© AP Photo / Alex BrandonПрезидент США Дональд Трамп
Президент США Дональд Трамп
© AP Photo / Alex Brandon
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости. Соцсеть Twitter удалила фото из твита президента США Дональда Трампа, сославшись на нарушение авторских прав.
Вместо фото в твите, размещенном 30 июня, теперь видно уведомление о том, что фото удалено в ответ на жалобу владельца авторских прав.
Издание Axios сообщает, что речь идет о фото журналиста New York Times, которое сопровождало большую статью о Трампе. Газета пожаловалась на твит, поскольку фото было размещено Трампом без разрешения.
Это уже второй случай за две недели, когда соцсети удаляют материалы из аккаунтов Трампа. Ранее были удалены твит и пост Трампа в Facebook, на которых были изображены два маленьких ребенка. На нарушение авторских прав пожаловались родители детей.
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