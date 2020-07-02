https://ria.ru/20200702/1573766225.html
Twitter удалил фото из твита Трампа
Соцсеть Twitter удалила фото из твита президента США Дональда Трампа, сославшись на нарушение авторских прав. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:58
2020-07-02T05:58
дональд трамп
сша
twitter
в мире
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:57:3071:1785_1400x0_80_0_0_2f02656252ab837dc6745f569d94e4fa.jpg
https://ria.ru/20200623/1573394275.html
3
сша
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_0:57:3071:1785_1400x0_80_0_0_2f02656252ab837dc6745f569d94e4fa.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_185:0:2916:2048_1400x0_80_0_0_f560f879d50fd2c4e22a4328aedbec3a.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/06/1c/1573587686_526:0:2574:2048_1400x0_80_0_0_061022fda7e9b16410f4dec3ba569378.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
дональд трамп, сша, twitter, в мире
ВАШИНГТОН, 2 июл - РИА Новости.
Соцсеть Twitter
удалила фото из твита президента США Дональда Трампа
, сославшись на нарушение авторских прав.
Вместо фото в твите, размещенном 30 июня, теперь видно уведомление о том, что фото удалено в ответ на жалобу владельца авторских прав.
Издание Axios сообщает, что речь идет о фото журналиста New York Times, которое сопровождало большую статью о Трампе. Газета пожаловалась на твит, поскольку фото было размещено Трампом без разрешения.
Это уже второй случай за две недели, когда соцсети удаляют материалы из аккаунтов Трампа. Ранее были удалены твит и пост Трампа в Facebook, на которых были изображены два маленьких ребенка. На нарушение авторских прав пожаловались родители детей.