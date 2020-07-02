В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.

"Семь человек были ранены, еще 24 были обнаружены погибшими на месте преступления", - сказал Педро Кортес Алкала, видео разговора с прессой приводит издание Guanajuato Informa.

Он не смог подтвердить журналистам информацию о похищенных в ходе нападения гражданах и добавил, что учреждение под названием "Возвращаю свою жизнь" работало нелегально.

По информации СМИ, реабилитационный центр в городе Ирапуато в центральной Мексике был атакован группой людей, прибывших на трех грузовиках. На место происшествия стянуты силы полиции муниципалитета и штата, армия и национальная гвардия.

В декабре 2019 года в Ирапуато из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов, которых преступники расспрашивали о распространении в регионе наркотиков.