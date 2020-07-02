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В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр
Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:38
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гуанахуато (штат), мексика, в мире

В Мексике более 20 человек погибли при атаке на реабилитационный центр

05:38 02.07.2020
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© AP Photo / Gustavo AguadoСотрудники правоохранительных органов Мексики
Сотрудники правоохранительных органов Мексики
© AP Photo / Gustavo Aguado
МЕХИКО, 2 июл - РИА Новости. Более 20 человек погибли и семь получили ранения в результате вооруженного нападения на нелегальный реабилитационный центр для наркозависимых, сообщил глава полиции мексиканского штата Гуанахуато Педро Кортес Алкала.
"Семь человек были ранены, еще 24 были обнаружены погибшими на месте преступления", - сказал Педро Кортес Алкала, видео разговора с прессой приводит издание Guanajuato Informa.
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Он не смог подтвердить журналистам информацию о похищенных в ходе нападения гражданах и добавил, что учреждение под названием "Возвращаю свою жизнь" работало нелегально.
По информации СМИ, реабилитационный центр в городе Ирапуато в центральной Мексике был атакован группой людей, прибывших на трех грузовиках. На место происшествия стянуты силы полиции муниципалитета и штата, армия и национальная гвардия.
В декабре 2019 года в Ирапуато из аналогичного реабилитационного центра были похищены более 20 пациентов, которых преступники расспрашивали о распространении в регионе наркотиков.
Волна насилия, захлестнувшая Мексику в последние годы, во многом вызвана противоборством картелей за контроль над транзитом кокаина в США, а также за местные рынки сбыта. Согласно данным министерства безопасности, в 2019 году был установлен рекорд по числу умышленных убийств - 34 608, включая 24 422 - с использованием огнестрельного оружия.
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