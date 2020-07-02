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Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
Снятие ограничительных мер, введенных в РФ из-за коронавирусной инфекции, повысило число вакансий для официантов в два раза за несколько недель, сообщает сервис РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T05:01
работа.ру
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
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7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
работа.ру, московская область (подмосковье), тюменская область, краснодарский край, экономика

Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза

05:01 02.07.2020
1172
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова / Перейти в фотобанкОфициантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана "Сахалин" в Москве
Официантка в защитной маске на открывшейся летней веранде ресторана Сахалин в Москве
© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Перейти в фотобанк
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Снятие ограничительных мер, введенных в РФ из-за коронавирусной инфекции, повысило число вакансий для официантов в два раза за несколько недель, сообщает сервис для поиска работы и подбора персонала "Работа.ру".
"Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета", - говорится в исследовании.
Там также отмечается, что уже в апреле на сервисе на 61% уменьшилось количество вакансий для официантов, а в мае по сравнению с мартом число вакансий упало приблизительно на 77%.
При этом количество резюме официантов в апреле снижалось на 19% по сравнению с мартом, а в мае - на 29%. "Это можно связать с тем, что многие соискатели при желании сменить профессию просто создают новые резюме, а не редактируют или удаляют старые", - уточняется в отчете.
Посетители на ярмарке вакансий
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"На позицию официантов чаще претендуют женщины - они опубликовали 68% резюме. Средний возраст соискателей составляет 23 года", - уточняют в сервисе.
Со снятием ограничений число резюме на позицию официанта не изменилось, однако откликов на вакансии стало на 50% больше, и чаще всего официантов на сегодняшний день ищут в Москве и Московской области, Санкт-Петербурге, Тюменской области, Краснодарском крае и Татарстане, заключили в "Работе.ру".
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Работа.руМосковская область (Подмосковье)Тюменская областьКраснодарский крайЭкономика
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