Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза

"Со снятием карантинных мер количество предложений о работе официантов начало стремительно расти и приближаться к значениям начала апреля. В первую неделю после снятия ограничений число вакансий увеличилось на 50% по сравнению с началом июня, во вторую неделю после выхода из карантина предложений для соискателей стало уже в два раза больше, чем в первых числах лета", - говорится в исследовании.