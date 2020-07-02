В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19

"Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае. Для лабораторных исследований использованы ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводилось среди здоровых взрослых и детей вне зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет.

Для исследования брали сыворотку крови у детей от года до 17 лет и у взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.