В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19

МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более восьми тысяч человек обследовали на иммунитет к коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Роспотребнадзора.
"Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае. Для лабораторных исследований использованы ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке", — говорится в сообщении.
Отмечается, что исследование проводилось среди здоровых взрослых и детей вне зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет.
Для исследования брали сыворотку крови у детей от года до 17 лет и у взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, изучение популяционного иммунитета необходимо для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса, разработать прогноз развития ситуации в конкретных регионах и в стране в целом, а также планировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.