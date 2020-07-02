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В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
Более восьми тысяч человек обследовали на иммунитет к коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T14:29
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353
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коронавирус в россии, коронавирус covid-19, тюменская область, тюмень, хабаровский край, санкт-петербург, общество

В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19

04:56 02.07.2020 (обновлено: 14:29 02.07.2020)
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© РИА Новости / Денис АбрамовМедицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
© РИА Новости / Денис Абрамов
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Более восьми тысяч человек обследовали на иммунитет к коронавирусной инфекции в Хабаровском крае, Тюмени и Санкт-Петербурге, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

"Всего в пилотных регионах обследовано 8168 человек, из них 2722 в Санкт-Петербурге, 2758 в Тюменской области, 2688 волонтеров в Хабаровском крае. Для лабораторных исследований использованы ИФА тест-системы на IgG SARS-CoV-2, зарегистрированные в установленном порядке", — говорится в сообщении.

Отмечается, что исследование проводилось среди здоровых взрослых и детей вне зависимости от того, перенесли они COVID-19 или нет.
Для исследования брали сыворотку крови у детей от года до 17 лет и у взрослых шести возрастных групп: 18-29 лет, 30-39 лет, 40-49 лет, 50-59 лет, 60-69 лет, 70 лет и старше.
Как пояснили в Роспотребнадзоре, изучение популяционного иммунитета необходимо для того, чтобы выявить особенности эпидемического процесса, разработать прогноз развития ситуации в конкретных регионах и в стране в целом, а также планировать мероприятия по специфической и неспецифической профилактике COVID-19.
Актуальные данные о ситуации с COVID-19 в России и мире представлены на портале стопкоронавирус.рф.
Научно-исследовательская лабораториия
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Распространение нового коронавирусаКоронавирус в РоссииКоронавирус COVID-19Тюменская областьТюменьХабаровский крайСанкт-ПетербургОбщество
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