"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского

"Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно:" Я — ваш приговор!". Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол", — написал Пушков в телеграме.