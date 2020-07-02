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"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Сенатор Алексей Пушков высказался об уголовном преследовании экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив слабость нынешнего лидера Украины Владимира... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:01
ситуация на украине
сергей семочко
петр порошенко
служба безопасности украины
алексей пушков
владимир зеленский
киев
украина
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ситуация на украине, сергей семочко, петр порошенко, служба безопасности украины, алексей пушков, владимир зеленский, киев, украина, в мире

"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского

04:01 02.07.2020
2035
© РИА Новости / Илья ПиталевАлексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
© РИА Новости / Илья Питалев
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Сенатор Алексей Пушков высказался об уголовном преследовании экс-президента Украины Петра Порошенко, отметив слабость нынешнего лидера Украины Владимира Зеленского.

"Зеленский совсем слаб. Он был решителен и смел лишь один раз — во время дебатов с Порошенко на стадионе. Тогда он актерствовал и говорил слова, которые звучали гневно и решительно:" Я — ваш приговор!". Но как только понадобились не слова, а действия — спасовал, убежал, забился в угол", — написал Пушков в телеграме.

Сенатор считает, что нерешительность Зеленского демонстрируют его несостоятельность в качестве политика.

"Политика — это не только сцена и даже не столько сцена, сколько действия. На них Зеленский, видимо, не способен", — заключил он.

Ранее в заседании суда по избранию Порошенко меры пресечения объявили перерыв, чтобы экс-президент Украины и его адвокаты смогли ознакомиться с обновленным ходатайством по этому вопросу и подготовить линию защиты. Прокуратура попросила суд вместо ареста отпустить бывшего главу государства под личное обязательство: то есть Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями и сдать паспорта следователю.
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Госбюро расследований подозревает Порошенко в том, что в 2018 году он вынудил занимавшего тогда пост главы Службы внешней разведки Егора Божка назначить своим заместителем Сергея Семочко — на тот момент начальника киевского управления СБУ. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, они считают, что его пытались вручить незаконно.
Семочко стал первым замом главы Службы внешней разведки в июле 2018-го, а в апреле 2019-го Порошенко его уволил. Позже Семочко обжаловал этот указ в Верховном суде.
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Ситуация на УкраинеСергей СемочкоПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныАлексей ПушковВладимир ЗеленскийКиевУкраинаВ мире
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