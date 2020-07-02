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США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана
США будут инициировать в середине июля голосование в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, заявила постоянный представитель США... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T03:13
келли крафт
совместный всеобъемлющий план действий (свпд)
совет безопасности оон
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иран
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келли крафт, совместный всеобъемлющий план действий (свпд), совет безопасности оон, евросоюз, оон, иран, сша, в мире

США инициируют голосование по продлению оружейного эмбарго против Ирана

03:13 02.07.2020
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© AP Photo / Alex BrandonКелли Краф
Келли Краф
© AP Photo / Alex Brandon
Келли Краф. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. США будут инициировать в середине июля голосование в Совете Безопасности ООН по продлению оружейного эмбарго против Ирана, заявила постоянный представитель США при ООН Келли Крафт в интервью агентству Блумберг.
Ранее постпред Германии при ООН Кристоф Хойсген заявил, что СБ ООН не планирует в июле рассматривать вопрос продления оружейного эмбарго против Ирана.
"Мы хотим дать Совету (Безопасности) возможность обсудить возобновление (эмбарго). Но мы будем использовать любую меру, любой инструмент, и если это означает восстановление, то это именно то, что мы будем делать, мы будем инициировать это (голосование)", - сообщила Крафт.
Она также подчеркнула, что в случае если не удастся продлить эмбарго в отношении Ирана, США будут пытаться восстановить санкции ООН против ИРИ в соответствии с ядерной сделкой 2015 года.
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Ранее США внесли в СБ ООН проект резолюции о продлении оружейного эмбарго в отношении Ирана, срок действия которого истекает этой осенью.
Согласно проекту, Совбез должен постановить, что после истечения срока действия мер, введенных в резолюции 2231, "все государства-члены должны препятствовать прямым или косвенным поставкам, продаже или передаче Ирану через свои территории или своими гражданами, либо с использованием их судов или самолетов … оружия и связанных с ним материалов". Исключение, исходя из американского проекта, может быть, в случае если специальный комитет одобрит по крайней мере за 30 дней такую деятельность "в гуманитарных целях или для любых других задач, соответствующих целям этой резолюции".
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Кроме того, документ предполагает введение запрета на поставки, продажу или передачу из Ирана оружия. Страны-члены ООН, согласно тексту, должны запрещать своим гражданам закупать оружие у Ирана. Авторы предлагают запретить государствам делиться с Ираном специалистами, знаниями, финансовыми ресурсами, которые могут быть использованы для создания и обслуживания вооружений. США также предлагают запретить Тегерану осуществлять такие действия в отношении внешнего мира.
Иран и "шестерка" международных переговорщиков в июле 2015 года достигли соглашения об урегулировании многолетней проблемы иранского атома. Многомесячные переговоры завершились принятием совместного всеобъемлющего плана действий (СВПД), выполнение которого полностью снимет с Ирана введенные ранее экономические и финансовые санкции со стороны СБ ООН, США и Евросоюза.
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Келли КрафтСовместный всеобъемлющий план действий (СВПД)Совет Безопасности ООНЕвросоюзООНИранСШАВ мире
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