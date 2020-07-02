Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"

"Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова" — сказал Джанибекян в ответ.