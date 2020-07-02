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Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"
Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян рассказал о переживаниях юмориста Гарика Харламова после шквала критики, которая обрушилась на него РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:57
артур джанибекян
софико шеварднадзе
развод
кристина асмус
шоу-бизнес
гарик харламов (игорь)
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Как Харламов пережил травлю после постельной сцены Асмус
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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60
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артур джанибекян, софико шеварднадзе, развод, кристина асмус, шоу-бизнес, гарик харламов (игорь)

Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"

02:57 02.07.2020
1161
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media AgencyКомедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
© Фото : предоставлено Russian Fashion Media Agency
Комедийный актёр Гарик "Бульдог" Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус. Архивное фото
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Основатель Comedy Club Production, продюсер Артур Джанибекян рассказал о переживаниях юмориста Гарика Харламова после шквала критики, которая обрушилась на него из-за постельной сцены Кристины Асмус в фильме "Текст".
О реакции на буллинг он порассуждал в передаче "Просто о сложном с Софико Шеварднадзе" в "Яндекс.Эфире". Ведущая программы отметила, что Харламов стал жертвой нападок со стороны пользователей соцсетей, однако "прекрасно вынес" эту травлю. Тем не менее, считает Шеварднадзе, комику все же было больно выслушивать все, что на него свалилось.
"Я не буду ставить какие-то оценки или рассказывать какие-то ощущения, потому что Гарик мой близкий друг, и я слишком глубоко знаю всю эту историю. Я всего лишь в общих чертах скажу следующее: я считаю, что, да, действительно, это было, при этом Гарик держался супермолодцом, и я очень сильно приветствую Гарика во всех смыслах этого слова" — сказал Джанибекян в ответ.
Ранее стало известно, что Асмус и Харламов решили развестись после восьми лет брака. По словам пары, скандальный фильм "Текст" и третьи лица в этой ситуации не виноваты.
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Артур ДжанибекянСофико ШеварднадзеРазводКристина АсмусШоу-бизнесГарик Харламов (Игорь)
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