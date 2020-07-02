https://ria.ru/20200702/1573764173.html
В Дагестане, Чечне и Туве более 90% избирателей проголосовали за поправки
Более 90% избирателей в Дагестане, Чечне и Туве проголосовали за поправки в Конституцию РФ, следует из предварительных данных ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:47
2020-07-02T02:47
голосование по поправкам в конституцию
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
конституция рф
республика тыва
политика
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1
республика тыва
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763415_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_08845fdbc9c1afca79f5ae2c9d4f918a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
республика дагестан, чеченская республика (чечня), конституция рф, республика тыва, политика