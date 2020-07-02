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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200702/1573764173.html
В Дагестане, Чечне и Туве более 90% избирателей проголосовали за поправки
Более 90% избирателей в Дагестане, Чечне и Туве проголосовали за поправки в Конституцию РФ, следует из предварительных данных ЦИК. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:47
голосование по поправкам в конституцию
республика дагестан
чеченская республика (чечня)
конституция рф
республика тыва
политика
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353
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/02/1573763415_0:0:3116:1753_1400x0_80_0_0_08845fdbc9c1afca79f5ae2c9d4f918a.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
республика дагестан, чеченская республика (чечня), конституция рф, республика тыва, политика

В Дагестане, Чечне и Туве более 90% избирателей проголосовали за поправки

02:47 02.07.2020
185
© РИА Новости / Евгений Биятов / Перейти в фотобанкПодсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ
© РИА Новости / Евгений Биятов
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МОСКВА, 2 июл - РИА Новости. Более 90% избирателей в Дагестане, Чечне и Туве проголосовали за поправки в Конституцию РФ, следует из предварительных данных ЦИК.
Согласно представленной ЦИК сводной таблице предварительных итогов голосования, в трёх регионах поправки поддержали более 90% участников голосования.
В республике Тыва принятие поправок поддержали 96,79% голосовавших, против высказались 2,99%. В Дагестане голосов "за" 90,27%, против - 9,12%. В Чеченской Республике поддержали поправки 97,49% участников голосования, высказались против 2,37%.
В целом по стране после обработки 97,84% протоколов "за" поправки проголосовали 78,06%, против - 21,13%
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюРеспублика ДагестанЧеченская республика (Чечня)Конституция РФРеспублика ТываПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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