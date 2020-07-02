https://ria.ru/20200702/1573764053.html
Умер один из научруков телескопа "Спектр-РГ" Павлинский
Заместитель директора Института космических исследований РАН, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ" Михаил... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T02:33
2020-07-02T02:33
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РИА Новости
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спектр-рг, космос - риа наука, российская академия наук, германия, алабама, саров, общество
МОСКВА, 2 июл - РИА Новости.
Заместитель директора Института космических исследований РАН
, заместитель научного руководителя астрофизической космической обсерватории "Спектр-РГ
" Михаил Павлинский умер на 61 году жизни, сообщил ведущий научный сотрудник института Алексей Вихлинин.
"Печальные новости из Москвы
. Миша Павлинский умер ранее сегодня (1 июля - ред.)... Годы переутомления и стресса привели к потере... Без Миши "Спектр-РГ" не случился бы", - сказал он на своей странице в Twitter.
В институте РИА Новости подтвердили данную информацию.
Павлинский был научным руководителем рентгеновского телескопа ART-XC, установленного на "Спектре-РГ".
Обсерватория "Спектр-РГ" была запущена в космос в июле 2019 года. В октябре она достигла рабочей точки в 1,5 миллиона километров от Земли. В июне 2020 года обсерватория завершила первый обзор всего неба.
Обсерватория "Спектр-РГ", построенная в НПО Лавочкина, включает два телескопа: eROSITA, созданный Институтом внеземной физики общества имени Макса Планка (Германия
), и ART-XC, разработанный Институтом космических исследований РАН и изготовленный в кооперации с Всероссийским научно-исследовательским институтом экспериментальной физики в Сарове
и Центром космических полетов имени Маршалла в Хантсвилле (штат Алабама
).
Цель "Спектра-РГ" - составить на протяжении четырех лет карту Вселенной, сфотографировав в высоком разрешении все небо в рентгеновском диапазоне. Всего будет построено восемь карт, на каждую уйдет по полгода. Самая точная карта, которая совместит в себе восемь обзоров, будет завершена и обнародована в районе 2025 года.