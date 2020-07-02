https://ria.ru/20200702/1573762948.html
Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова
В семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, идет "борьба за деньги". Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил адвокат актера... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:27
2020-07-02T04:37
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
александр добровинский
михаил ефремов
происшествия
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
эльман пашаев, сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова), дтп с участием михаила ефремова, россия, александр добровинский, михаил ефремов, происшествия
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости.
В семье Сергея Захарова
, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова
, идет "борьба за деньги". Об этом в беседе с "Комсомольской правдой
" заявил адвокат актера Эльман Пашаев
.
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не знает о появлении
четвертого потерпевшего в деле об аварии, которым стал второй сын Захарова. Актер искренне желает помочь финансово семье погибшего, а не ради выгоды.
"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим", — считает Пашаев.
Юрист рассказал, что Ефремов продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Пашаев отметил, что у артиста много заболеваний, и вызов медиков не является нарушением домашнего ареста.
"Он (Ефремов. — Прим. Ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — заключил он.
О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский
.
Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.