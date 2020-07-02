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Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова
В семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, идет "борьба за деньги". Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил адвокат актера... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:37
эльман пашаев
сергей захаров (погибший в дтп с участием ефремова)
дтп с участием михаила ефремова
россия
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Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова

01:27 02.07.2020 (обновлено: 04:37 02.07.2020)
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© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда / Перейти в фотобанкАктёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
© РИА Новости / Пресс-служба Таганского суда
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МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. В семье Сергея Захарова, погибшего в ДТП с участием Михаила Ефремова, идет "борьба за деньги". Об этом в беседе с "Комсомольской правдой" заявил адвокат актера Эльман Пашаев.
Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не знает о появлении четвертого потерпевшего в деле об аварии, которым стал второй сын Захарова. Актер искренне желает помочь финансово семье погибшего, а не ради выгоды.

"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим", — считает Пашаев.

Юрист рассказал, что Ефремов продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Пашаев отметил, что у артиста много заболеваний, и вызов медиков не является нарушением домашнего ареста.

"Он (Ефремов. — Прим. Ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — заключил он.

О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский.
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Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.
Спустя несколько дней после аварии Ефремов записал видеообращение и попросил прощения у семьи погибшего, а также обещал помощь, если "ее примут". Однако их представитель сообщил, что родственники не приняли извинения и отказались от денежной компенсации. Сейчас артист находится под домашним арестом, ему грозит до 12 лет лишения свободы.
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Эльман ПашаевСергей Захаров (погибший в ДТП с участием Ефремова)ДТП с участием Михаила ЕфремоваРоссияАлександр ДобровинскийМихаил ЕфремовПроисшествия
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