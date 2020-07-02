Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова

Адвокат подчеркнул, что его подзащитный не знает о появлении четвертого потерпевшего в деле об аварии, которым стал второй сын Захарова. Актер искренне желает помочь финансово семье погибшего, а не ради выгоды.

"Михаил Олегович до сих пор не знает, что творят родственники погибшего. Реально хочет им помочь. Он не знает, какая борьба идет за деньги, он с ума сойдет, если это услышит. Царство небесное погибшему Сергею Захарову. Но его родня рвется в бой, чтобы каждого признали потерпевшим", — считает Пашаев.

Юрист рассказал, что Ефремов продолжает отказываться от услуг врачей, хотя ему крайне тяжело. Пашаев отметил, что у артиста много заболеваний, и вызов медиков не является нарушением домашнего ареста.

"Он (Ефремов. — Прим. Ред.) ничего не хочет, потому что до сих пор не отошел от шокового состояния. Тяжело морально ему", — заключил он.

О том, что брата, вдову и сына Захарова официально признали потерпевшими по делу, ранее заявил их представитель Александр Добровинский

Вечером 8 июня Михаил Ефремов за рулем джипа пересек двойную сплошную на Смоленской площади, выехал на полосу встречного движения и врезался в фургон "Лада". Его водителя экстренно госпитализировали с закрытой черепно-мозговой травмой. Утром мужчина скончался. Экспертиза подтвердила, что в момент ДТП актер был пьян, а позже в крови у него обнаружили следы наркотиков.