Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200702/1573762624.html
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, пишет газета "Московский Комсомолец". РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:02
культура
ирина хонда
умер виктор проскурин
виктор проскурин
коронавирус covid-19
россия
рсфср
театральное училище имени щукина
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_0:142:1601:1042_1400x0_80_0_0_de5a1736736314b7fdef7f95c585a5ce.jpg
https://ria.ru/20200701/1573753487.html
2
россия
рсфср
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_0:142:1601:1042_1400x0_80_0_0_de5a1736736314b7fdef7f95c585a5ce.jpg
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_0:0:1601:1200_1400x0_80_0_0_d24a0b04ae898517327f876ffa94e7ca.jpg
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_7:0:1428:1421_1400x0_80_0_0_eca5f39e82469cf5197af97e881802ee.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина хонда, умер виктор проскурин, виктор проскурин, коронавирус covid-19, россия, рсфср, театральное училище имени щукина

Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти

01:02 02.07.2020
5519
© РИА Новости / Валерий МельниковАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 2 июл — РИА Новости. Перед смертью актер Виктор Проскурин жаловался на боли в груди, пишет газета "Московский Комсомолец".
Сообщается, что в конце мая артист вызвал скорую помощь к себе в квартиру. Помимо боли в груди он обратил внимание на небольшую температуру. Мужчину госпитализировали с предварительным диагнозом "бронхопневмония".
Ранее супруга Проскурина Ирина Хонда сообщила, что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). У него случился очередной приступ. Актера отвезли в больницу, где он скончался. Хонда назвала одной из вероятных причин появления болезни курение. Она напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.
По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда артиста привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ. Смерть актера стала для его супруги неожиданностью.
Виктор Проскурин родился в 1952 году и окончил театральное училище имени Щукина. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.
Актер Виктор Проскурин
Вчера, 19:36Культура
Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру
2004914
Обсудить 2
КультураИрина ХондаУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринКоронавирус COVID-19РоссияРСФСРТеатральное училище имени Щукина
Рекомендуем
Алексей Пушков на заседании Совета Федерации РФ
"Забился в угол": Пушков объяснил слабость Зеленского
Немецкий флаг
Аналитик объяснил, почему Германия решила "сделать ставку" на Россию
Испытания украинской крылатой ракеты Нептун
Назван сценарий применения "угрожающей" Крымскому мосту украинской ракеты
Глава Крыма Сергей Аксенов
Аксенов напомнил о "пророческом ролике" о Крыме с участием Зеленского
Посольство России в Берлине
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Солдаты ВСУ на востоке Украины
Экс-депутат Рады рассказал о страхе Украины из-за возвращения Донбасса
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова рассказал о "борьбе за деньги" в семье Захарова
Актёр Михаил Ефремов во время избрания меры пресечения в Таганском суде Москвы
Адвокат Ефремова удивился появлению нового потерпевшего в деле
Комедийный актёр Гарик Бульдог Харламов, российская актриса театра и кино Кристина Асмус
Коллега Харламова рассказал о его реакции на травлю после фильма "Текст"
Смартфон
Эксперт рассказал, почему можно не устанавливать обновление на смартфон
Актер Виктор Проскурин
Умер актер Виктор Проскурин
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
ЦИК назвал регионы с самой высокой и самой низкой явкой на голосовании
Главный редактор телеканала RT и МИА Россия сегодня Маргарита Симоньян
Симоньян прокомментировала запрет RT в Латвии
Президент России Владимир Путин
Песков ответил на предложение сенатора в США ввести санкции против Путина
Танк Т-14 Армата во время репетиции Парада Победы на военном полигоне Алабино в Московской области
"Теперь их не узнать": что сделали с новейшими танками Т-14
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния