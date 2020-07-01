Названа причина смерти Виктора Проскурина

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Супруга актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала "Комсомольской правде", что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).
"Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера", — сказала она.
Собеседница издания подчеркнула, что не знает, из-за чего появилась эта болезнь. Возможно, одной из причин стало курение. Хонда напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.
"ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей", — пояснила она. По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда его привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ.
"В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью", — пояснила Хонда.
Виктор Проскурин родился в 1952 году и окончил театральное училище имени Щукина. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.