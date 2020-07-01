Названа причина смерти Виктора Проскурина

"Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера", — сказала она.

Собеседница издания подчеркнула, что не знает, из-за чего появилась эта болезнь. Возможно, одной из причин стало курение. Хонда напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.