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Названа причина смерти Виктора Проскурина
Супруга актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала "Комсомольской правде", что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ). РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T13:35
культура
ирина хонда
умер виктор проскурин
виктор проскурин
коронавирус covid-19
россия
рсфср
театральное училище имени щукина
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1
россия
рсфср
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn23.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573725248_0:142:1601:1042_1400x0_80_0_0_de5a1736736314b7fdef7f95c585a5ce.jpg
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
ирина хонда, умер виктор проскурин, виктор проскурин, коронавирус covid-19, россия, рсфср, театральное училище имени щукина

Названа причина смерти Виктора Проскурина

12:08 01.07.2020 (обновлено: 13:35 01.07.2020)
23379
© РИА Новости / Валерий МельниковАктер Виктор Проскурин
Актер Виктор Проскурин
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Супруга актера Виктора Проскурина Ирина Хонда рассказала "Комсомольской правде", что актер страдал хронической обструктивной болезнью легких (ХОБЛ).

"Случился очередной приступ. Витю отвезли в больницу. Там он скончался вчера", — сказала она.

Собеседница издания подчеркнула, что не знает, из-за чего появилась эта болезнь. Возможно, одной из причин стало курение. Хонда напомнила, что у Проскурина был и рак, но причиной смерти стал не он.
"ХОБЛ — это такая коварная болезнь, при которой идет необратимый процесс. Когда легкие как шагреневая кожа сжимаются и человеку нечем дышать. Процесс идет по нарастающей", — пояснила она. По ее словам, коронавируса у Проскурина не было. Когда его привезли в больницу из приемного покоя, его отправили на ИВЛ.

"В больнице его прокачали и на какое-то время сохранили жизнь. Вот почему то, что случилось вчера, для меня было неожиданностью", — пояснила Хонда.

Виктор Проскурин родился в 1952 году и окончил театральное училище имени Щукина. Он известен по ролям в таких фильмах, как "Большая перемена", "Пиковая дама", "Жестокий романс", "Выйти замуж за капитана" и многих других. В 1982 году он получил звание заслуженного артиста РСФСР.
702315520
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КультураИрина ХондаУмер Виктор ПроскуринВиктор ПроскуринКоронавирус COVID-19РоссияРСФСРТеатральное училище имени Щукина
Популярные комментарии
Печально! Светлая память!
1 июля, 13:14
АНДРЕЙ КОННИН
1200100
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