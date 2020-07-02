Более 80% петербуржцев одобрили поправки в Конституцию

Мужчина на избирательном участке в Санкт-Петербурге во время голосования по внесению поправок в Конституцию РФ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости. Более 80% участников голосования по итогам обработки 21,58% протоколов одобрили поправки в Конституцию РФ в Более 80% участников голосования по итогам обработки 21,58% протоколов одобрили поправки в Конституцию РФ в Петербурге , сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко во время выступления в медиацентре Союза журналистов России.

"По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию РФ проголосовали 80,92% внесённых в списки участников голосования, зарегистрированных в Санкт-Петербурге", - сказал Миненко.

По его словам, в Горизбирком поступило 83 обращения, каждому из которых будет дана правовая оценка.

В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.

Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.

Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.