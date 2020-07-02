https://ria.ru/20200702/1573762258.html
Более 80% петербуржцев одобрили поправки в Конституцию
Более 80% участников голосования по итогам обработки 21,58% протоколов одобрили поправки в Конституцию РФ в Петербурге, сообщил председатель Санкт-Петербургской РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T00:29
2020-07-02T00:29
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
санкт-петербург
политика
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5
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
ru-RU
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
конституция рф, санкт-петербург, политика
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 июл – РИА Новости.
Более 80% участников голосования по итогам обработки 21,58% протоколов одобрили поправки в Конституцию РФ в Петербурге
, сообщил председатель Санкт-Петербургской избирательной комиссии Виктор Миненко во время выступления в медиацентре Союза журналистов России.
"По итогам обработки 21,58% протоколов за одобрение изменений в Конституцию РФ проголосовали 80,92% внесённых в списки участников голосования, зарегистрированных в Санкт-Петербурге", - сказал Миненко.
По его словам, в Горизбирком поступило 83 обращения, каждому из которых будет дана правовая оценка.
В Петербурге работают 1 899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образовано семь участков на полярных станциях и 60 на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Во всех помещениях организованы комнаты для изолирования граждан с выявленной повышенной температурой.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.