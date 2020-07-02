Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

"Стулья, про которые говорила Энн, это стулья режиссеров у монитора. Их наличие связано с принципом иерархии, а не с физической потребностью. Крис своим не пользуется, но он никогда не запрещал их на площадке. Актеры и съемочная группа могут сидеть, когда хотят и где хотят, и часто это делают", — уточнила она.