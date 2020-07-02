Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200702/1573739383.html
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:54
культура
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
хью джекман
кристофер нолан
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573736977_3:0:1034:580_1400x0_80_0_0_36be2c27db936b3e36c31359df90d419.jpg
https://ria.ru/20200626/1573499802.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn24.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573736977_3:0:1034:580_1400x0_80_0_0_36be2c27db936b3e36c31359df90d419.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573736977_132:0:905:580_1400x0_80_0_0_c594165692470e6389c85ff004159adc.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/07e4/07/01/1573736977_19:0:476:457_1400x0_80_0_0_2866b9e8e48c9f38b210391f8bf584f6.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, хью джекман, кристофер нолан

Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках

01:54 02.07.2020
168
© AFP 2020 / Getty Images North America / Getty Images / Kevin Winter, РИА Новости / Владимир АстапковичЭнн Хэтэуэй и Кристофер Нолан
Энн Хэтэуэй и Кристофер Нолан
© AFP 2020 / Getty Images North America / Getty Images / Kevin Winter, РИА Новости / Владимир Астапкович
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire.
Его представитель Келли Буш Новак объяснила, что "Кристофер Нолан запрещает на съемках только телефоны (не всегда получается) и курение (весьма успешно)".
"Стулья, про которые говорила Энн, это стулья режиссеров у монитора. Их наличие связано с принципом иерархии, а не с физической потребностью. Крис своим не пользуется, но он никогда не запрещал их на площадке. Актеры и съемочная группа могут сидеть, когда хотят и где хотят, и часто это делают", — уточнила она.
В онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах" актриса так пояснила свои слова про съемки у Нолана: "Если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят — они не работают".
"Он делает невероятные по масштабу, амбициям, задействованным технологиям и эмоциям проекты. При этом завершает их всегда досрочно и не выходит за рамки бюджета. Думаю, это тоже как-то связано со стульями", — добавила Хэтэуэй, снимавшаяся у Нолана в двух фильмах: "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).
Эти высказывания вынудили некоторых представителей индустрии кино и журналистов вступить в полемику с актрисой. Так, критик Игнатий Вишневецкий отметил, что "запрет на сидение" у Нолана относится только к основным актерам во время съемок их сцен, а один из авторов сценария ленты "Мэнди" Аарон Стюарт-Ан написал в твиттере, что на съемочной площадке "Темного рыцаря. Возрождение легенды" были стулья.
Кадр из фильма Довод
26 июня, 10:33Культура
Премьера фильма Кристофера Нолана "Довод" переносится на 12 августа
000001
КультураКино и сериалыНовости культурыЭнн ХэтэуэйХью ДжекманКристофер Нолан
Рекомендуем
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности
Кадр из клипа на песню Слышу тьму Найка Борзоза
Вышел клип на песню Найка Борзова "Слышу тьму"
Бурый медведь на Камчатке
На Камчатке расскажут, как вести себя при встрече с медведем
Режиссер Кирилл Серебренников
Серебренников не намерен покидать Россию, пока не выплатит штраф
Медицинская сестра в больничной палате
В Красногорске прооперировали девочку, на голову которой упала бутылка
Актер Виктор Проскурин
Любимова отметила вклад Виктора Проскурина в отечественную культуру
Офисный работник
Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
Вид на город Красногорск Московской области
В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства
Голосование по внесению поправок в Конституцию РФ в Екатеринбурге
В Свердловской области поправки поддержали 65,97% избирателей
Актер Виктор Проскурин
Стало известно о состоянии актера Проскурина накануне смерти
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
Ротонда Капитолия в Вашингтоне, где проходит церемония прощания с 41-м президентом США Джорджем Бушем-старшим, умершим 30 ноября 2018 года
Конгресс США одобрил продление программы поддержки малого бизнеса
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19
Член Московской городской избирательной комиссии Дмитрий Реут
В Мосгоризбиркоме прокомментировали ситуацию на УИК в Раменках
Посольство России в Берлине
В Берлине 67% избирателей проголосовали против поправок в Конституцию
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния