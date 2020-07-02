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Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает Indiewire. РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T01:54
2020-07-02T01:54
культура
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энн хэтэуэй
хью джекман
кристофер нолан
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кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, хью джекман, кристофер нолан
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости
. Представитель Кристофера Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о том, что режиссер не разрешает сидеть на съемочной площадке, сообщает
Indiewire.
Его представитель Келли Буш Новак объяснила, что "Кристофер Нолан запрещает на съемках только телефоны (не всегда получается) и курение (весьма успешно)".
"Стулья, про которые говорила Энн, это стулья режиссеров у монитора. Их наличие связано с принципом иерархии, а не с физической потребностью. Крис своим не пользуется, но он никогда не запрещал их на площадке. Актеры и съемочная группа могут сидеть, когда хотят и где хотят, и часто это делают", — уточнила она.
В онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах" актриса так пояснила
свои слова про съемки у Нолана: "Если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят — они не работают".
"Он делает невероятные по масштабу, амбициям, задействованным технологиям и эмоциям проекты. При этом завершает их всегда досрочно и не выходит за рамки бюджета. Думаю, это тоже как-то связано со стульями", — добавила Хэтэуэй, снимавшаяся у Нолана в двух фильмах: "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).
Эти высказывания вынудили некоторых представителей индустрии кино и журналистов вступить
в полемику с актрисой. Так, критик Игнатий Вишневецкий отметил, что "запрет на сидение" у Нолана относится только к основным актерам во время съемок их сцен, а один из авторов сценария ленты "Мэнди" Аарон Стюарт-Ан написал
в твиттере, что на съемочной площадке "Темного рыцаря. Возрождение легенды" были стулья.