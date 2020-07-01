Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках

Актиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы

© AP Photo / Invision/Richard Shotwell Актиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы

МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Американская актриса Энн Хэтэуэй . Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах".

Так, по ее словам, Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке.

"Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают", — пояснила Хэтэуэй, работавшая с Ноланом над фильмами "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).

"Он делает невероятные по масштабу, амбициям, задействованным технологиям и эмоциям проекты. При этом завершает их всегда досрочно и не выходит за рамки бюджета. Думаю, это тоже как-то связано со стульями", — поделилась актриса.

Она также добавила, что он запрещает пользоваться мобильными телефонами на площадке.

Несмотря на такие строгие правила, нацеленные на высокую продуктивность, Хэтэуэй подчеркнула, что Нолан – один из ее любимых режиссеров.