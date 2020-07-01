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Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках
Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
хью джекман
роберт паттинсон
кристофер нолан
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РИА Новости
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60
Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, хью джекман, роберт паттинсон, кристофер нолан

Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках

18:19 01.07.2020
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© AP Photo / Invision/Richard ShotwellАктиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы
Актиса Энн Хэтэуэй во время церемонии открытия ее звезды на Голливудской Аллее Славы
© AP Photo / Invision/Richard Shotwell
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости. Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах".
Так, по ее словам, Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке.
"Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают", — пояснила Хэтэуэй, работавшая с Ноланом над фильмами "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).
"Он делает невероятные по масштабу, амбициям, задействованным технологиям и эмоциям проекты. При этом завершает их всегда досрочно и не выходит за рамки бюджета. Думаю, это тоже как-то связано со стульями", — поделилась актриса.
Она также добавила, что он запрещает пользоваться мобильными телефонами на площадке.
Несмотря на такие строгие правила, нацеленные на высокую продуктивность, Хэтэуэй подчеркнула, что Нолан – один из ее любимых режиссеров.
Мировая премьера его нового фильма "Довод" - научно-фантастического блокбастера с Джоном Дэвидом Вашингтоном, Элизабет Дебики и Робертом Паттинсоном запланирована на 12 августа.
Кадр из фильма Довод
20 июня, 01:58Культура
Появились новые кадры и подробности "Довода" Кристофера Нолана
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КультураКино и сериалыНовости культурыЭнн ХэтэуэйХью ДжекманРоберт ПаттинсонКристофер Нолан
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