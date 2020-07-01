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Энн Хэтэуэй рассказала, что Кристофер Нолан запрещает делать на съемках
Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:19
2020-07-01T18:19
культура
кино и сериалы
новости культуры
энн хэтэуэй
хью джекман
роберт паттинсон
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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кино и сериалы, новости культуры, энн хэтэуэй, хью джекман, роберт паттинсон, кристофер нолан
МОСКВА, 1 июл – РИА Новости
. Американская актриса Энн Хэтэуэй рассказала
о правилах работы с Кристофером Ноланом во время онлайн-интервью с Хью Джекманом в проекте Variety "Актеры об актерах".
Так, по ее словам, Кристофер Нолан запрещает стулья на съемочной площадке.
"Причина в том, что если есть стулья, то люди будут сидеть, а если они сидят – они не работают", — пояснила Хэтэуэй, работавшая с Ноланом над фильмами "Темный рыцарь. Возрождение легенды" (2012) и "Интерстеллар" (2014).
"Он делает невероятные по масштабу, амбициям, задействованным технологиям и эмоциям проекты. При этом завершает их всегда досрочно и не выходит за рамки бюджета. Думаю, это тоже как-то связано со стульями", — поделилась актриса.
Она также добавила, что он запрещает пользоваться мобильными телефонами на площадке.
Несмотря на такие строгие правила, нацеленные на высокую продуктивность, Хэтэуэй подчеркнула, что Нолан – один из ее любимых режиссеров.
Мировая премьера его нового фильма "Довод" - научно-фантастического блокбастера с Джоном Дэвидом Вашингтоном, Элизабет Дебики и Робертом Паттинсоном запланирована
на 12 августа.