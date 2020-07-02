В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности

МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В инстаграм-аккаунте студии Marvel опубликовали пост с инфографикой, в котором рассказали, что стало с разрушительными Камнями бесконечности из фильмов о "Мстителях".

В подборку изображений включили все шесть камней (пространства, времени, разума, реальности, силы и души) и перечислили возможности, которыми они обладают. Но самое главное, создатели инфографики указали, что каждый объект "уничтожен".

Как отмечает Screengeek, некоторые зрители и пользователи считали, что камни все еще существуют в той или иной форме во вселенной Marvel, но эта публикация подтверждает, что они действительно были уничтожены.

Однако не стоит забывать, что камней не стало только в основной временной шкале MCU. Некоторые события в комиксах Marvel произошли задолго до того, что показали в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018 год) и "Мстители: Финал" (2019 год).