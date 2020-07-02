Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство
Культура
https://ria.ru/20200702/1573699531.html
В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности
В инстаграм-аккаунте студии Marvel опубликовали пост с инфографикой, в котором рассказали, что стало с разрушительными Камнями бесконечности из фильмов о... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:05
кино и сериалы
новости культуры
marvel comics
скарлетт йоханссон
культура
/html/head/meta[@name='og:title']/@content
/html/head/meta[@name='og:description']/@content
https://cdn25.img.ria.ru/images/156372/78/1563727820_73:0:1115:586_1400x0_80_0_0_dc117d6d727e9d6254e339e32292ecb5.jpg
https://ria.ru/20200414/1569990516.html
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
https://cdn25.img.ria.ru/images/156372/78/1563727820_73:0:1115:586_1400x0_80_0_0_dc117d6d727e9d6254e339e32292ecb5.jpg
https://cdn22.img.ria.ru/images/156372/78/1563727820_126:0:907:586_1400x0_80_0_0_64a24fa95740f516d8a75eddc29f22c1.jpg
https://cdn25.img.ria.ru/images/156372/78/1563727820_307:0:893:586_1400x0_80_0_0_108c52165b60129b106943cf6959c430.jpg
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон

В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности

04:05 02.07.2020
293
© Marvel Studios (2018)Кадр из фильма "Мстители: Война бесконечности"
Кадр из фильма Мстители: Война бесконечности
© Marvel Studios (2018)
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В инстаграм-аккаунте студии Marvel опубликовали пост с инфографикой, в котором рассказали, что стало с разрушительными Камнями бесконечности из фильмов о "Мстителях".
В подборку изображений включили все шесть камней (пространства, времени, разума, реальности, силы и души) и перечислили возможности, которыми они обладают. Но самое главное, создатели инфографики указали, что каждый объект "уничтожен".
Как отмечает Screengeek, некоторые зрители и пользователи считали, что камни все еще существуют в той или иной форме во вселенной Marvel, но эта публикация подтверждает, что они действительно были уничтожены.
Однако не стоит забывать, что камней не стало только в основной временной шкале MCU. Некоторые события в комиксах Marvel произошли задолго до того, что показали в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018 год) и "Мстители: Финал" (2019 год).
Например, в блокбастере "Черная вдова" (премьера запланирована на ноябрь этого года) расскажут о прошлом шпионки Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), а в "Вечных" (выйдет в феврале 2021 года) действие охватит еще больший промежуток истории (ожидается, что в нем покажут древний город Вавилон. – Прим. ред.). Поэтому не исключено, что в новых фильмах у них могут быть небольшие "камеи".
Кадр из фильма Мстители: Финал
14 апреля, 04:48Культура
Зрители обнаружили важную деталь в фильме "Мстители: Финал"
000000
КультураКино и сериалыНовости культурыMarvel ComicsСкарлетт Йоханссон
Рекомендуем
Михаил Павлинский, заместитель директора ИКИ РАН
Умер один из научруков телескопа "Спектр-РГ" Павлинский
Энн Хэтэуэй и Кристофер Нолан
Команда Нолана опровергла слова Энн Хэтэуэй о стульях на съемках
Британский музыкант Ринго Старр
Ринго Старр отметит 80-летие онлайн-вечеринкой
Нью-Йорк
Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Кадр из клипа на песню Слышу тьму Найка Борзоза
Вышел клип на песню Найка Борзова "Слышу тьму"
Офисный работник
Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
Сотрудник научно-исследовательской лаборатории
Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
Швартовка стартовой платформы Odyssey плавучего космодрома Морской старт в Славянке
Стала известна ориентировочная себестоимость пуска с "Морского старта"
Вывеска о быстрых займах на улице Москвы
Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
Медицинские работники обрабатывают полученный биоматериал на наличие антител к коровирусу
В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
Вид на город Красногорск Московской области
В Подмосковье открывают летние читальные залы в парках и турагентства
Скорая помощь доставила пациента в отделение неотложной помощи методистской больницы Хьюстона
В США выявили рекордные более 48 тысяч случаев COVID-19
Президент США Дональд Трамп
Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
Санто-Доминго. Вид с фуникулера на бедные районы
В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
Баннер фирмы Мелодия
Союз композиторов России и "Мелодия" запишут камерную музыку XX-XXI веков
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и услуги
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в Google Play
Версия 2018.1 Beta 
© 2020 МИА «Россия сегодня» 
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. 
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»). 
Правила использования материалов
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции: internet-group@rian.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601 
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
18+
Лента новостей
0
Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Чаты
Заголовок открываемого материала
05:33ВМС Колумбии изъяли 7,5 тонн кокаина с судна неподалеку от Панамы
05:28В США четыре человека пострадали при стрельбе
05:26В США демонтировали статую генерала конфедератов Джексона
05:19В США около 1,7 тысячи проголосовали по поправкам в Конституцию России
05:16В Приморье не поступало жалоб на голосовании
05:14В США голосование по поправкам в Конституцию прошло без провокаций
05:04Пушков оценил статью о "желающем понравиться" Путину Макроне
05:01Исследование: спрос на официантов в России вырос в два раза
04:57В Мексике число заболевших COVID-19 превысило 230 тысяч человек
04:56В Роспотребнадзоре рассказали об исследовании на иммунитет к COVID-19
04:53Глава ВОЗ сообщил, что в мире идет разработка 141 вакцины от COVID-19
04:52В Китае выявили три новых случая COVID-19
04:50В Доминикане отменили ЧС по коронавирусу
04:46Трамп утверждает, что выглядит в маске как персонаж вестернов
04:44Эксперты рассказали, чем опасно использование пиратских программ
04:34В Москве поправки в очном голосовании поддержали 66,1% избирателей
04:32Врач рассказал о пользе крапивы
04:32В Приморье задержали подозреваемого в убийстве криминального авторитета
04:30Эксперт рассказал, как не стать жертвой "черного кредитора"
04:26Телеканал Fox News уволил ведущего за обвинения в приставаниях
Лента новостейМолния