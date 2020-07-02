https://ria.ru/20200702/1573699531.html
В Marvel рассказали, что стало с Камнями бесконечности
В инстаграм-аккаунте студии Marvel опубликовали пост с инфографикой, в котором рассказали, что стало с разрушительными Камнями бесконечности из фильмов о... РИА Новости, 02.07.2020
2020-07-02T04:05
2020-07-02T04:05
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
кино и сериалы, новости культуры, marvel comics, скарлетт йоханссон
МОСКВА, 2 июл – РИА Новости. В инстаграм-аккаунте студии Marvel опубликовали пост с инфографикой, в котором рассказали, что стало с разрушительными Камнями бесконечности из фильмов о "Мстителях".
В подборку изображений включили все шесть камней (пространства, времени, разума, реальности, силы и души) и перечислили возможности, которыми они обладают. Но самое главное, создатели инфографики указали, что каждый объект "уничтожен".
Как отмечает
Screengeek, некоторые зрители и пользователи считали, что камни все еще существуют в той или иной форме во вселенной Marvel, но эта публикация подтверждает, что они действительно были уничтожены.
Однако не стоит забывать, что камней не стало только в основной временной шкале MCU. Некоторые события в комиксах Marvel произошли задолго до того, что показали в фильмах "Мстители: Война бесконечности" (2018 год) и "Мстители: Финал" (2019 год).
Например, в блокбастере "Черная вдова" (премьера запланирована на ноябрь этого года) расскажут о прошлом шпионки Наташи Романофф (Скарлетт Йоханссон), а в "Вечных" (выйдет в феврале 2021 года) действие охватит еще больший промежуток истории (ожидается, что в нем покажут
древний город Вавилон. – Прим. ред.). Поэтому не исключено, что в новых фильмах у них могут быть небольшие "камеи".