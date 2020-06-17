Стало известно, какой поворот может произойти в сюжете фильма "Вечные"

МОСКВА, 17 июн — РИА Новости. В твиттер-аккаунте, посвященном новому блокбастеру Marvel "Вечные", появился пост, в котором говорится, что в фильме примет участие актер Ноаман Саид (Noaman Saeed). Он сыграет второстепенного персонажа — "гостя на вавилонской свадьбе". Эта деталь может стать ключевым поворотом в сюжете ленты, сообщает Epicstream.
Other roles include:— ETERNALS (@Eternalsnews) June 13, 2020
Ozer Ercan - Smuggler
Noaman Saeed - Babylonian Wedding guest
Abdul Basith - Supporting Artiste
Edoardo Barile - Spanish Conquistador
Fay Burwell - Back up Body Double (Child Actor)
Louise Cowen - passerby
Troy Dixon - Featured Role with Stunts
По информации издания, теперь стало понятно, что в фильме покажут различные эпохи, связанные со вселенной MCU, в том числе и времена, когда существовал древний регион Месопотамия и его центральный город Вавилон. Именно здесь в комиксах Marvel произошел важный момент, связанный с Теной (Анджелиной Джоли) — дочерью Зураса, лидера расы сверхлюдей Вечных.
В Вавилоне Тена влюбилась в Кро — представителя расы Девиантов, которая конкурирует с Вечными. Друг главной героини начал стремиться к мировому господству, используя сверхспособности, из-за чего их пути разошлись.
В Epicstream уточняют, что если в фильме часть действия произойдет в этой древней эпохе, то главным злодеем будет, скорее всего, именно Кро (имя антагониста пока держится в секрете).
Ожидалось, что выход "Вечных" состоится в ноябре этого года, но из-за пандемии коронавируса премьеру перенесли на февраль 2021 года.