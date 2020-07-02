XXVIII съезд КПСС: история и итоги последнего съезда партии

Коммунистическая партия Советского Союза ( КПСС ) занимала монопольное положение в советском обществе и играла руководящую роль в экономической и социально-политической жизни страны. Все нити управления государством были сосредоточены в руках центральных, республиканских и местных партийных комитетов. Без решения Политбюро Центрального комитета (ЦК) КПСС не могло быть принято ни одно важное постановление правительства и ни один указ Верховного совета СССР

Высшим органом партии являлся съезд партии , который с 1953 года созывался один раз в четыре-пять лет.

На съезде также собирались оптимизировать структуру партии сообразно новым партийно-политическим реалиям. В преддверии XXVIII съезда КПСС находилась в состоянии глубокого идейно-политического кризиса, а также фактического раскола. В ней активно заявляли о себе различные внутрипартийные течения и платформы. Среди членов партии в основном развивались два подхода – ликвидаторский и прагматический. Приверженцы первого считали, что партию нужно не перестраивать, а ликвидировать. Сторонники другого подхода видели в КПСС единственную общесоюзную силу, отстранение которой от власти ввергнет страну в хаос.

Незадолго до съезда были внесены изменения в Конституцию. 14 марта 1990 года III съезд народных депутатов СССР провозгласил Михаила Горбачева президентом СССР, а также отменил монополию КПСС на власть.

Накануне XXVIII съезда многие региональные парткомы выразили неудовлетворение предсъездовской платформой ЦК "К гуманному, демократическому социализму". Чтобы разрядить напряженную предсъездовскую атмосферу, февральский 1990 года Пленум ЦК предоставил парторганизациям на местах право разрабатывать альтернативные платформы, но лишь в контексте своего региона. Другой, не менее радикальной уступкой ЦК внутрипартийной оппозиции, стало изменение порядка избрания делегатов на XXVIII съезд. Наряду с традиционным многоступенчатым порядком их выдвижения на нижестоящих партконференциях, допускались (по желанию парткомов) прямые выборы: по партийным одномандатным (многомандатным) округам.

В итоге на XXVIII съезд были избраны 4683 делегата, при этом 40% являлись представителями партаппарата. Численность трудящихся на последнем общепартийном форуме, по сравнению с предыдущими съездами КПСС, сократилась примерно в 2,5 раза. Столь широкое представительство партийных функционеров диктовало необходимость "разбавить" состав съезда специально приглашенными трудящимися (350 человек).

В первый день работы партийного форума генеральный секретарь ЦК КПСС Михаил Горбачев выступил с докладом "Политический отчет Центрального Комитета КПСС XXVIII съезду КПСС и задачи партии", где остро поставил вопрос о выборе дальнейшей стратегии действий.

Партийный форум работал в обстановке острого политического противоборства , яростные споры происходили на всех заседаниях. После напряженной дискуссии съезд переизбрал Михаила Горбачева на пост генерального секретаря ЦК КПСС, хотя голосование показало, что четвертая часть делегатов съезда против него.

Недавно избранный председатель Верховного Совета РСФСР Борис Ельцин предложил переименовать КПСС в Партию демократического социализма и допустить в ней свободу фракций. После того как его предложение было отклонено, он заявил о выходе из КПСС . В своем выступлении перед делегатами съезда Борис Ельцин сказал, что в связи с избранием его председателем Верховного Совета РСФСР и с учетом перехода общества к многопартийности он не сможет выполнять только решения КПСС, а обязан подчиняться воле народа и его полномочных представителей. После этого он покинул зал заседаний.

В последний день своей работы съезд обсудил и принял новый Устав партии. Он предусматривал широкую внутрипартийную демократизацию (повышение роли "первичек", закрепление прав меньшинства, возможность создания дискуссионных платформ и т.д.). Вместе с тем, Компартия, согласно принятому Уставу, по-прежнему оставалась партией авангардного типа, строящейся по территориально-производственному принципу. При этом коммунистические партии союзных республик объявлялись самостоятельными. Им предоставлялось право разрабатывать собственные программные и нормативные документы.

Новый Устав устанавливал выборность генерального секретаря ЦК на съезде. Учреждалась также выборная должность заместителя генерального секретаря.

Съезд принял ряд отдельных резолюций – о политике КПСС в проведении экономической реформы и переходе к рыночным отношениям, о положении крестьянства и реализации аграрной политики, о демократической национальной политике и другие.

Партийный форум не смог принять новую Программу КПСС , ограничившись Программным заявлением "К гуманному, демократическому социализму". Само название документа означало сближение с идеологическими установками социал-демократических партий. КПСС заявляла об отказе от упрощенного классового подхода, от непримиримости к иным взглядам, тотального огосударствления общественной жизни и игнорирования товарно-денежных отношений.

Глубинные истоки кризисного состояния советского общества связывались в заявлении с деформациями идей социализма в прошлом.

Состоявшийся по окончании XXVIII съезда Пленум ЦК КПСС (13-14 июля 1990 года) избрал Политбюро ЦК КПСС, состав которого был расширен до 24 человек. В него не был включен ни один из руководителей правительства и глав ведущих министерств и ведомств.

Сразу же после съезда произошло очередное двукратное сокращение аппарата КПСС, что привело к резкому ухудшению работы парткомов на местах, уже практически лишенных реальных властных полномочий. Первичные парторганизации так и не стали действенными общественно-политическими ячейками. Практически парализованными оказались Политбюро и ЦК партии, участники которых оказались всецело поглощены бесконечными дискуссиями.

Стремительно падала партийная дисциплина, росло число исключенных (около 630 тысяч за 1990 год). Продолжала сокращаться численность партии: если на 1 января 1990 года КПСС насчитывала 19,2 миллиона, то уже через год в ее рядах оставались 16,5 миллиона человек.

В июне 1991 года на Пленуме ЦК КПСС Михаил Горбачев подвергся резкой критике , в ответ на которую он заявил, что подает в отставку с поста генерального секретаря. Отставка была отклонена, как несущая угрозу самому существованию КПСС.

29 августа 1991 года Верховный Совет СССР приостановил деятельность КПСС на всей территории СССР. Полный запрет деятельности КПСС и Компартии РСФСР был осуществлен указом президента РСФСР Бориса Ельцина 6 ноября 1991 года.

В 1992 году и в последующие годы в России был создан ряд коммунистических партий и организаций, крупнейшей из которых является Коммунистическая партия Российской Федерации ( КПРФ ).