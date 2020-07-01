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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Беглов отметил активность жителей Петербурга на голосовании по поправкам
Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил активность жителей города на голосовании по поправкам в Конституцию РФ. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T23:57
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
александр беглов
санкт-петербург
политика
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
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конституция рф, александр беглов, санкт-петербург, политика

Беглов отметил активность жителей Петербурга на голосовании по поправкам

23:57 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Никольский / Перейти в фотобанкАлександр Беглов
Александр Беглов
© РИА Новости / Алексей Никольский
Перейти в фотобанк
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов отметил активность жителей города на голосовании по поправкам в Конституцию РФ.
Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,05% бюллетеней в Санкт-Петербурге поправки поддержали 93,81% участников голосования. Против - 6,14%. Явка на 18.00 составила 70,7%.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
"Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Накал общественной дискуссии продемонстрировал, что в Петербурге не было равнодушных к поправкам в Конституцию", – сказал Беглов, отметив, что Петербург показал высокую явку на голосовании.
Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что каждому жителю города было за что голосовать.
"Среди проголосовавших – много людей серебряного возраста. Это зрелые и ответственные люди. Они многое видели. Они ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны. Голосовало много молодежи. Они заинтересованы в развитии гражданского общества, науки и высоких технологий. Для многодетных семей особенно важны социальные гарантии, медицинское обслуживание. Можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.
В информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 23:30Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки поддержали более 77% россиян после обработки 70% протоколов
По его словам, в числе важнейших поправок в Конституцию – защита суверенитета и территориальной целостности, защита исторической правды. "У нашего города – особое отношение к истории... Правда о блокадном подвиге Ленинграда, о миллионных жертвах будет защищена Конституцией", – сказал он.
Как отметил губернатор, голосование в Петербурге проходило на спаде эпидемии коронавируса. Это стало важным фактором высокой явки. Члены избирательной комиссии и участники голосования были обеспечены средствами индивидуальной защиты. На участках были разделены входы и выходы. "Мы заявили о намерении провести в Петербурге безопасное, максимально бесконтактное голосование, и провели его", - сказал Беглов.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАлександр БегловСанкт-ПетербургПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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