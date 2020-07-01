Беглов отметил активность жителей Петербурга на голосовании по поправкам

Согласно данным на электронном табло в информцентре ЦИК, после обработки 0,05% бюллетеней в Санкт-Петербурге поправки поддержали 93,81% участников голосования. Против - 6,14%. Явка на 18.00 составила 70,7%.

"Жители города подтвердили репутацию сознательных и ответственных людей. Накал общественной дискуссии продемонстрировал, что в Петербурге не было равнодушных к поправкам в Конституцию", – сказал Беглов, отметив, что Петербург показал высокую явку на голосовании.

Как сообщает пресс-служба администрации губернатора, Беглов отметил, что каждому жителю города было за что голосовать.

"Среди проголосовавших – много людей серебряного возраста. Это зрелые и ответственные люди. Они многое видели. Они ценят усилия по укреплению государства и понимают, как важны территориальная целостность и суверенитет страны. Голосовало много молодежи. Они заинтересованы в развитии гражданского общества, науки и высоких технологий. Для многодетных семей особенно важны социальные гарантии, медицинское обслуживание. Можно сказать, что Петербург проголосовал за стабильность и уверенность в будущем", – отметил Беглов, слова которого приводятся в сообщении.

По его словам, в числе важнейших поправок в Конституцию – защита суверенитета и территориальной целостности, защита исторической правды. "У нашего города – особое отношение к истории... Правда о блокадном подвиге Ленинграда, о миллионных жертвах будет защищена Конституцией", – сказал он.