На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента

КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины , заявила о задержании Василия Ганыша , который был депутатом крымского парламента до воссоединения полуострова с РФ.

В ноябре 2018 года суд на Украине приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. В январе 2020 года Киевский апелляционной суд оставил в силе приговор Днепровского районного суда Киева о лишении Ганыша свободы.

"...задержан бывший депутат Верховного совета Автономной Республики Крым, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены. На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале

Отмечается, что сейчас Ганыш помещен в киевский следственный изолятор.

В 2015 году экс-советник бывшего главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский заявил о задержании Ганыша на пропускном пункте "Каланчак" в Херсонской области сотрудниками погранслужбы Украины и СБУ.