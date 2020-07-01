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На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента
Прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины, заявила о задержании Василия Ганыша, который был депутатом крымского... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:46
россия
ситуация на украине
василий ганыш
служба безопасности украины
республика крым
украина
в мире
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РИА Новости
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россия, ситуация на украине, василий ганыш, служба безопасности украины, республика крым, украина, в мире

На Украине заявили о задержании экс-депутата крымского парламента

22:45 01.07.2020 (обновлено: 22:46 01.07.2020)
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкАвтомобиль украинской полиции
Автомобиль украинской полиции
© РИА Новости / Стрингер
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Автомобиль украинской полиции. Архивное фото
КИЕВ, 1 июл - РИА Новости. Прокуратура Автономной Республики Крым, входящая в структуру генпрокуратуры Украины, заявила о задержании Василия Ганыша, который был депутатом крымского парламента до воссоединения полуострова с РФ.
В ноябре 2018 года суд на Украине приговорил Ганыша к 12 годам лишения свободы по обвинению в госизмене. В январе 2020 года Киевский апелляционной суд оставил в силе приговор Днепровского районного суда Киева о лишении Ганыша свободы.
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"...задержан бывший депутат Верховного совета Автономной Республики Крым, приговоренный к 12 годам лишения свободы за совершение государственной измены. На момент вступления приговора суда в законную силу осужденный не находился под стражей и до сих пор безосновательно продолжал находиться на свободе", - сообщила прокуратура в своем Telegram-канале.
Отмечается, что сейчас Ганыш помещен в киевский следственный изолятор.
В 2015 году экс-советник бывшего главы Службы безопасности Украины Маркиян Лубкивский заявил о задержании Ганыша на пропускном пункте "Каланчак" в Херсонской области сотрудниками погранслужбы Украины и СБУ.
После референдума в марте 2014 года генеральная прокуратура Украины объявила в розыск семьдесят шесть бывших депутатов Верховного совета Крыма, которых подозревают в госизмене. При этом судом дано разрешение на их задержание.
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РоссияСитуация на УкраинеВасилий ГанышСлужба безопасности УкраиныРеспублика КрымУкраинаВ мире
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