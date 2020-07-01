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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573758744.html
Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок
Проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T22:10
голосование по поправкам в конституцию
александр карелин
сергей миронов
цик рф
справедливая россия
госдума рф
владимир путин
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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александр карелин, сергей миронов, цик рф, справедливая россия, госдума рф, владимир путин, политика

Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок

22:10 01.07.2020
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CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ / Здание Государственной Думы РФ
Здание Государственной Думы РФ
CC BY-SA 4.0 / Сайт Государственной Думы ФС РФ /
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека", заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.
В эфире "России 24" Миронову напомнили, что, в соответствии с поправками, у депутатов ГД появляется возможность участвовать в назначении главы правительства по представлению президента страны. Миронов отметил, что когда президент сочтет необходимым, Дума готова будет принять соответствующее решение. При этом Миронов подчеркнул, что на прошлых парламентских выборах депутаты еще не были наделены этими полномочиями, которые сегодня у них появляются.
Подсчет голосов по итогам голосования по поправкам в Конституцию РФ на избирательном участке в Екатеринбурге
Вчера, 21:52Голосование по поправкам в Конституцию
Опубликованы первые данные экзит-поллов о голосовании по поправкам
"С моей точки зрения, когда в январе президент поменял правительство... это было первое начало большого разворота государства лицом к человеку. Второй момент ... это голосование по поправкам в конституцию. Это еще больший разворот государства в сторону человека, в сторону граждан нашей страны. Ну и логично тогда - давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом", - сказал Миронов.
В марте депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
Президент РФ Владимир Путин
Вчера, 22:03Голосование по поправкам в Конституцию
Эксперт назвал голосование по поправкам "референдумом доверия Путину"
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
По данным ЦИК России после обработки 30% протоколов, за поправки в конституцию проголосовали 74,10% граждан РФ, против - 24,97%. По данным ЦИК, на 20.00 мск средняя явка по России составляет 64,99%.
Результаты голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюАлександр КарелинСергей МироновЦИК РФСправедливая РоссияГосдума РФВладимир ПутинПолитика
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