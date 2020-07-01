Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Проведение досрочных выборов в Госдуму было бы логичным шагом после принятия поправок к конституции и завершило бы процесс "разворота государства в сторону человека", заявил глава "Справедливой России" Сергей Миронов.
В эфире "России 24" Миронову напомнили, что, в соответствии с поправками, у депутатов ГД появляется возможность участвовать в назначении главы правительства по представлению президента страны. Миронов отметил, что когда президент сочтет необходимым, Дума готова будет принять соответствующее решение. При этом Миронов подчеркнул, что на прошлых парламентских выборах депутаты еще не были наделены этими полномочиями, которые сегодня у них появляются.
"С моей точки зрения, когда в январе президент поменял правительство... это было первое начало большого разворота государства лицом к человеку. Второй момент ... это голосование по поправкам в конституцию. Это еще больший разворот государства в сторону человека, в сторону граждан нашей страны. Ну и логично тогда - давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом", - сказал Миронов.
В марте депутат Госдумы от "Единой России" Александр Карелин заявил, что внесет ко второму чтению законопроекта об изменении Конституции РФ поправку о досрочных парламентских выборах. Позже президент РФ Владимир Путин, выступая с думской трибуны, заявил, что не видит необходимости в досрочных выборах в ГД. Карелин после этого снял с рассмотрения свою поправку. По мнению опрошенных РИА Новости политологов, досрочные выборы в Госдуму были бы логичным сценарием, но он был бы возможным, если в парламенте по данному вопросу было бы полное согласие.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
По данным ЦИК России после обработки 30% протоколов, за поправки в конституцию проголосовали 74,10% граждан РФ, против - 24,97%. По данным ЦИК, на 20.00 мск средняя явка по России составляет 64,99%.