Миронов предложил досрочные выборы в Госдуму после принятия поправок

"С моей точки зрения, когда в январе президент поменял правительство... это было первое начало большого разворота государства лицом к человеку. Второй момент ... это голосование по поправкам в конституцию. Это еще больший разворот государства в сторону человека, в сторону граждан нашей страны. Ну и логично тогда - давайте уж завершим этот процесс выборами депутатов Госдумы, которые уже будут иметь право утверждать председателя правительства и всех министров за исключением министров силового блока, которые по-прежнему будут утверждаться президентом", - сказал Миронов.