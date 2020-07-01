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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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В Амурской области 70,42% избирателей поддержали поправки в Конституцию
За поправки в Конституцию в Амурской области проголосовали 70,42% избирателей, против - 28,25%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T21:21
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
амурская область
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, амурская область, политика

В Амурской области 70,42% избирателей поддержали поправки в Конституцию

21:21 01.07.2020
159
© РИА Новости / Валерий Мельников / Перейти в фотобанкЭлектронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
© РИА Новости / Валерий Мельников
Перейти в фотобанк
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. За поправки в Конституцию в Амурской области проголосовали 70,42% избирателей, против - 28,25%, свидетельствуют данные ЦИК после обработки всех протоколов.
По данным ЦИК, в Амурской области обработано 100% протоколов. За проголосовали 70,42% избирателей, против - 28,25%.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФАмурская областьПолитика
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