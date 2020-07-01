https://ria.ru/20200701/1573754381.html
В ОП оценили практику многодневного голосования
Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:06
2020-07-01T20:06
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
конституция рф
общественная палата рф
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), конституция рф, общественная палата рф, совет федерации рф, общество
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости.
Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать снова, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев
.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас
сообщил РИА Новости, что в Совете Федерации
обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы.
"За счет этого удалось сохранить здоровье граждан, не было вот этой скученности, не было большого потока людей, которые бы взаимодействовали друг с другом. Естественно, эффект был бы негативным от взаимодействия друг с другом. Она уже точно себя оправдала, и это правильно, и это хорошо", — рассказал Григорьев.
В дальнейшем эту практику, по мнению члена ОП РФ, нужно подробно изучать.
"Мы надеемся, что все-таки мы не будем жить теперь в условиях тотальной и непрекращающейся пандемии. Насколько эта мера удобная? Надо изучать, здесь есть очевидные плюсы в ней. Но опять, мы не будем жить все время в пандемии", — отметил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин
подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.