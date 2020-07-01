В ОП оценили практику многодневного голосования

МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать снова, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать снова, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев

Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совете Федерации обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы.

"За счет этого удалось сохранить здоровье граждан, не было вот этой скученности, не было большого потока людей, которые бы взаимодействовали друг с другом. Естественно, эффект был бы негативным от взаимодействия друг с другом. Она уже точно себя оправдала, и это правильно, и это хорошо", — рассказал Григорьев.

В дальнейшем эту практику, по мнению члена ОП РФ, нужно подробно изучать.

"Мы надеемся, что все-таки мы не будем жить теперь в условиях тотальной и непрекращающейся пандемии. Насколько эта мера удобная? Надо изучать, здесь есть очевидные плюсы в ней. Но опять, мы не будем жить все время в пандемии", — отметил Григорьев.