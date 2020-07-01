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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573754381.html
В ОП оценили практику многодневного голосования
Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T20:06
голосование по поправкам в конституцию
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии)
конституция рф
общественная палата рф
совет федерации рф
общество
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
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353
60
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РИА Новости
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60
максим григорьев (директор фонда исследований проблем демократии), конституция рф, общественная палата рф, совет федерации рф, общество

В ОП оценили практику многодневного голосования

20:06 01.07.2020
85
© РИА Новости / Валерий МельниковЦИК России
ЦИК России
© РИА Новости / Валерий Мельников
МОСКВА, 1 июл — РИА Новости. Система голосования в течение недели в условиях пандемии себя оправдала, однако в дальнейшем эту практику следует подробно изучить, прежде чем использовать снова, сообщил РИА Новости руководитель рабочей группы Общественной палаты РФ по общественному контролю за голосованием Максим Григорьев.
Ранее председатель комитета Совфеда по конституционному законодательству Андрей Клишас сообщил РИА Новости, что в Совете Федерации обсудят с ЦИК и Общественной палатой возможность распространения практики голосования в течение нескольких дней на выборы.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
"За счет этого удалось сохранить здоровье граждан, не было вот этой скученности, не было большого потока людей, которые бы взаимодействовали друг с другом. Естественно, эффект был бы негативным от взаимодействия друг с другом. Она уже точно себя оправдала, и это правильно, и это хорошо", — рассказал Григорьев.
В дальнейшем эту практику, по мнению члена ОП РФ, нужно подробно изучать.
"Мы надеемся, что все-таки мы не будем жить теперь в условиях тотальной и непрекращающейся пандемии. Насколько эта мера удобная? Надо изучать, здесь есть очевидные плюсы в ней. Но опять, мы не будем жить все время в пандемии", — отметил Григорьев.
Общероссийское голосование по поправкам в конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюМаксим Григорьев (директор Фонда исследований проблем демократии)Конституция РФОбщественная палата РФСовет Федерации РФОбщество
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