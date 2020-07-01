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Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко
Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:45
ирина венедиктова
сергей семочко
петр порошенко
служба безопасности украины
киев
украина
в мире
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РИА Новости
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353
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ирина венедиктова, сергей семочко, петр порошенко, служба безопасности украины, киев, украина, в мире

Киевский суд объявил перерыв по избранию меры пресечения Порошенко

19:45 01.07.2020
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© РИА Новости / Стрингер / Перейти в фотобанкЭкс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
Экс-президент Украины, депутат Верховной рады Украины Петр Порошенко выступает у здания Печорского районного суда на акции своих сторонников в Киеве
© РИА Новости / Стрингер
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КИЕВ, 1 июл – РИА Новости. Печерский районный суд Киева в среду объявил перерыв до 8 июля в заседании по избранию меры пресечения экс-президенту Украины Петру Порошенко по делу о назначении Сергея Семочко первым замглавы Службы внешней разведки.
В среду суд возобновил рассмотрение вопроса об избрании Порошенко меры пресечения по делу о назначении в Службе внешней разведки. Прокуратура просила суд отпустить Порошенко под личное обязательство. Эта мера предусматривает, что Порошенко должен приходить по первому вызову к следователю и в суд, не выезжать из Киева без разрешения следователя, прокурора или суда, воздержаться от общения с другими подозреваемыми или свидетелями, сдать на сохранение следователю паспорта.
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"По делу объявляется перерыв до 11.00 8 июля 2020 года для осуществления процессуального действия", - сказал следственный судья Сергей Вовк. Трансляция ведется в YouTube-канале "Судебная власть Украины". При этом судья отметил, что на следующее заседание в качестве свидетелей будут вызваны понятые, которые присутствовали при вручении подозрения Порошенко.
В ходе заседания прокурор объяснил, что Порошенко, занимая должность президента, самостоятельно, без согласования с Советом национальной безопасности и обороны Украины, выдал указ о назначении Семочко на должность первого замглавы Службы внешней разведки. Таким образом, по мнению следствия, Порошенко склонил тогдашнего председателя Службы внешней разведки Егора Божка к превышению полномочий и назначению Семочко на должность, которая была на тот момент занята другим человеком.
В прокуратуре отметили, что такие действия экс-президента повлекли тяжкие последствия, в том числе нарушение закона о гостайне, и государству был нанесен ущерб в размере 557 тысяч гривен (почти 15 тысяч долларов). Адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что так как Семочко до назначения в Службу внешней разведки служил в Службе безопасности Украины, он имел доступ к гостайне.
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Прокурор заявил, что необходимость применения меры пресечения к Порошенко вызвана тем, что экс-президент может скрываться от суда и следствия, влиять на подозреваемых или свидетелей, а также уничтожить доказательства. Кроме того, по его словам, Порошенко может уехать за границу на длительное время, что может стать препятствием для правосудия.
Защита заявила, что дело против Порошенко политически мотивированное, и он не является подозреваемым. При этом адвокаты напомнили судье, что он решил не применять меру пресечения к Божку из-за отсутствия в его действиях состава преступления. Также адвокаты напомнили суду, что согласно конституции Украины указы президента являются априори конституционными до тех пор, пока конституционный суд Украины не решит иначе.
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Начальник второго отдела Госбюро расследований Вадим Приймачок ранее сообщил, что следователи вручили Порошенко письменное сообщение о том, что он стал подозреваемым по одному из уголовных дел. Как уточнили в пресс-службе ведомства, в частности, Порошенко подозревают в том, что он вынудил Божка назначить занимавшего в то время должность начальника киевского управления СБУ Сергея Семочко первым заместителем руководителя Службы внешней разведки. Порошенко и его адвокаты отказались принимать подозрение, а адвокат экс-президента Илья Новиков считает, что офис генпрокурора незаконно вручил его подзащитному сообщение о подозрении. Более того, второй адвокат Порошенко Игорь Головань заявил, что генпрокурор Украины Ирина Венедиктова и ее подчиненные задним числом оформили постановление с процессуальным решением о вручении подозрения экс-главе государства.
В начале октября 2018 года вышло журналистское расследование Bihus.info, где утверждалось, что в 2015-2017 годах, во время конфликта в Донбассе, семья Семочко, не имея никаких крупных легальных доходов, приобрела три особняка в одном из самых дорогостоящих дачных поселений - селе Козин под Киевом - стоимостью несколько миллионов долларов. Также в расследовании говорилось, что семья "украинского разведчика и контрразведчика" Семочко числится в базах данных налогоплательщиков Российской Федерации. Впоследствии контрразведка СБУ подтвердила наличие российского гражданства у жены Семочко.
Порошенко в апреле 2019 года уволил Семочко.
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Ирина ВенедиктоваСергей СемочкоПетр ПорошенкоСлужба безопасности УкраиныКиевУкраинаВ мире
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