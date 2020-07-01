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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
https://ria.ru/20200701/1573753642.html
В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 70,7%
Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге на 18.00 составила 70,7%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T19:40
голосование по поправкам в конституцию
конституция рф
санкт-петербург
политика
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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60
конституция рф, санкт-петербург, политика

В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 70,7%

19:40 01.07.2020
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© РИА Новости / Алексей Даничев / Перейти в фотобанкЖенщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
Женщина голосует по вопросу внесения поправок в Конституцию РФ на избирательном участке №1920 в Санкт-Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге на 18.00 составила 70,7%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на 18 часов - 70,7%, что эквивалентно 2 721 700 участникам голосования", - сказал он.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Явка на выборах президента России в Петербурге на 18.00 составила 55,47%. На выборах в Госдуму в 2016 году, по данным на 18.00, проголосовали 36,45% избирателей.
В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образованы 7 участков на полярных станциях и 60 - на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонституция РФСанкт-ПетербургПолитика
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Работа информационного центра ЦИК России Результаты голосования по поправкам к Конституции. Онлайн-репортажВчера, 21:22
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