В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 70,7%

С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Явка на голосование по поправкам в Конституцию РФ в Петербурге на 18.00 составила 70,7%, сообщил журналистам член Санкт-Петербургской избирательной комиссии Юрий Кузьмин.
"Явка на 18 часов - 70,7%, что эквивалентно 2 721 700 участникам голосования", - сказал он.
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Явка на выборах президента России в Петербурге на 18.00 составила 55,47%. На выборах в Госдуму в 2016 году, по данным на 18.00, проголосовали 36,45% избирателей.
В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.
Также образованы 7 участков на полярных станциях и 60 - на судах в плавании, где голосование началось 22 июня.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за эпидемии коронавируса в стране. Позже президент РФ Владимир Путин подписал указ о новой дате голосования - 1 июля. Из-за необходимости учитывать эпидемиологическую обстановку и безопасность населения было принято решение о том, что россияне смогут голосовать всю неделю - с 25 июня по 1 июля.