В Петербурге явка на голосовании по поправкам достигла 70,7%

"Явка на 18 часов - 70,7%, что эквивалентно 2 721 700 участникам голосования", - сказал он.

В Петербурге работают 1899 участковых избирательных комиссий на "постоянных" участках и 50 комиссий на участках в местах временного пребывания участников голосования, из них 44 избирательных комиссии в медицинских учреждениях, участки в СИЗО, в аэропорту, на вокзалах, участок для голосования граждан РФ без определенного места жительства.