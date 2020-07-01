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Конституция Российской Федерации
Голосование по поправкам в Конституцию
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Сенатор прокомментировал голосование по поправкам к Конституции
Поправки к Конституции РФ позволят сделать Россию еще более сильной, суверенной, независимой, реализовать задачи по развитию государства, заявил РИА Новости в... РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:37
голосование по поправкам в конституцию
константин долгов
конституция рф
совет федерации рф
мурманская область
политика
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Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
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константин долгов, конституция рф, совет федерации рф, мурманская область, политика

Сенатор прокомментировал голосование по поправкам к Конституции

18:37 01.07.2020
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© РИА Новости / Александр НатрускинУполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Архивное фото
Уполномоченный МИД России по правам человека, демократии и верховенства права Константин Долгов. Архивное фото
© РИА Новости / Александр Натрускин
МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ позволят сделать Россию еще более сильной, суверенной, независимой, реализовать задачи по развитию государства, заявил РИА Новости в среду сенатор от Мурманской области Константин Долгов.
"По информации из регионов, где голосование закончилось, и где оно еще в разгаре, очень высокая явка избирателей", - сказал Долгов.
Электронное табло в информационном центре Центральной избирательной комиссии России в Москве
Вчера, 08:00
Россия голосует за свое будущее
Кроме того, высокий процент тех, кто проголосовал за внесение изменений в конституцию страны, подчеркнул он. "Это отрадно, это показывает, что наши граждане, избиратели прониклись осознанием того, что, голосуя за поправку, они голосуют за еще более сильную, суверенную, независимую Россию, территориально целостную", - сказал сенатор.
По его словам, граждане понимают, что они голосуют за более современное государство и общество, за качественные и доступные образование и медицину, за одну из самых развитых в мире систем социальной поддержки населения, за страну, "где будет еще более эффективная система власти, ответственной перед избирателями".
Долгов отметил, что граждане голосуют за страну, которая будет еще больше чтить и уважать свою историю и не даст возможности ее переиначивать, фальсифицировать, в первую очередь в том, что касается Победы в Великой Отечественной войне.
Паспорт и брошюра в пункте приема заявлений о голосовании
22 июня, 08:00Голосование по поправкам в Конституцию
Поправки к Конституции: не отречемся от старого мира
Парламентарий подчеркнул, что граждане голосуют сразу после юбилея Победы, что особенно символично.
Он также напомнил слова российского президента о том, что в поворотные моменты наш народ всегда проявляет единство, и это позволяло преодолевать любые трудности и одерживать победы. "Сегодня это единство, я уверен, будет продемонстрировано в поддержке конституции. Это означает, что все наши планы, которые намечены по развитию страны, будут реализованы", - заключил политик.
По его словам, в Мурманской области уже проголосовало более 40 процентов избирателей.
"В Мурманской области активно идет голосование, на 15.00 проголосовало более 40% избирателей", - сказал парламентарий.
Владимир Путин на избирательном участке
Вчера, 11:02Голосование по поправкам в Конституцию
Путин проголосовал по поправкам к Конституции
Он отметил, что сейчас пора отпусков, и традиционно жители Севера семьями уезжают в более теплые районы России. Так, по данным избирательной комиссии, почти 30% избирателей находятся вне места жительства, пояснил он.
Долгов полагает, что, учитывая этот фактор, а также интерес мурманчан к голосованию по конституции, общий показатель проголосовавших будет порядка 60%.
"Я несколько дней перед голосованием провел в регионе, общался с гражданами и вижу, какой серьезный интерес это вызывает у жителей Мурманской области. Они связывают будущее региона, Заполярья с изменениями в конституцию", - отметил он.
Долгов выразил уверенность, что регион покажет высокие показатели поддержки поправок в Конституцию РФ.
Общероссийское голосование по поправкам в Конституцию РФ было назначено на 22 апреля, но затем отложено из-за сложной эпидемиологической обстановки в стране. Позднее президент РФ Владимир Путин объявил, что голосование пройдет 1 июля. Принять участие в дистанционном голосовании могли жители двух пилотных регионов - Москвы и Нижегородской области. Оно проходило с 25 по 30 июня.
Финальный этап голосования по поправкам в Конституцию. Онлайн-репортаж >>
Голосование по поправкам в Конституцию Российской Федерации
Вчера, 17:38Голосование по поправкам в Конституцию
Предварительные итоги голосования по поправкам в Конституцию
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Голосование по поправкам в КонституциюКонстантин ДолговКонституция РФСовет Федерации РФМурманская областьПолитика
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