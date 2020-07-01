Сенатор прокомментировал голосование по поправкам к Конституции

МОСКВА, 1 июл - РИА Новости. Поправки к Конституции РФ позволят сделать Россию еще более сильной, суверенной, независимой, реализовать задачи по развитию государства, заявил РИА Новости в среду сенатор от Мурманской области Поправки к Конституции РФ позволят сделать Россию еще более сильной, суверенной, независимой, реализовать задачи по развитию государства, заявил РИА Новости в среду сенатор от Мурманской области Константин Долгов

"По информации из регионов, где голосование закончилось, и где оно еще в разгаре, очень высокая явка избирателей", - сказал Долгов.

Кроме того, высокий процент тех, кто проголосовал за внесение изменений в конституцию страны, подчеркнул он. "Это отрадно, это показывает, что наши граждане, избиратели прониклись осознанием того, что, голосуя за поправку, они голосуют за еще более сильную, суверенную, независимую Россию, территориально целостную", - сказал сенатор.

По его словам, граждане понимают, что они голосуют за более современное государство и общество, за качественные и доступные образование и медицину, за одну из самых развитых в мире систем социальной поддержки населения, за страну, "где будет еще более эффективная система власти, ответственной перед избирателями".

Долгов отметил, что граждане голосуют за страну, которая будет еще больше чтить и уважать свою историю и не даст возможности ее переиначивать, фальсифицировать, в первую очередь в том, что касается Победы в Великой Отечественной войне.

Парламентарий подчеркнул, что граждане голосуют сразу после юбилея Победы, что особенно символично.

Он также напомнил слова российского президента о том, что в поворотные моменты наш народ всегда проявляет единство, и это позволяло преодолевать любые трудности и одерживать победы. "Сегодня это единство, я уверен, будет продемонстрировано в поддержке конституции. Это означает, что все наши планы, которые намечены по развитию страны, будут реализованы", - заключил политик.

По его словам, в Мурманской области уже проголосовало более 40 процентов избирателей.

"В Мурманской области активно идет голосование, на 15.00 проголосовало более 40% избирателей", - сказал парламентарий.

Он отметил, что сейчас пора отпусков, и традиционно жители Севера семьями уезжают в более теплые районы России. Так, по данным избирательной комиссии, почти 30% избирателей находятся вне места жительства, пояснил он.

Долгов полагает, что, учитывая этот фактор, а также интерес мурманчан к голосованию по конституции, общий показатель проголосовавших будет порядка 60%.

"Я несколько дней перед голосованием провел в регионе, общался с гражданами и вижу, какой серьезный интерес это вызывает у жителей Мурманской области. Они связывают будущее региона, Заполярья с изменениями в конституцию", - отметил он.

Долгов выразил уверенность, что регион покажет высокие показатели поддержки поправок в Конституцию РФ.