https://ria.ru/20200701/1573751605.html
В Петербурге легковой автомобиль въехал в кафе
Автомобиль Ford на полном ходу врезался в кафе у Сампсониевского собора в Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:36
2020-07-01T18:36
санкт-петербург
происшествия
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2
санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
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Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
санкт-петербург, происшествия