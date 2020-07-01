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В Петербурге легковой автомобиль въехал в кафе
Автомобиль Ford на полном ходу врезался в кафе у Сампсониевского собора в Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД. РИА Новости, 01.07.2020
2020-07-01T18:36
санкт-петербург
происшествия
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санкт-петербург
РИА Новости
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2020
РИА Новости
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Новости
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РИА Новости
Россия, Москва, Зубовский бульвар, 4
7 495 645-6601 
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
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60
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РИА Новости
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60
санкт-петербург, происшествия

В Петербурге легковой автомобиль въехал в кафе

18:36 01.07.2020
498
© Михаил ПриймакСтоп-кадр видео ДТП на улице Гренадерской в Санкт-Петербурге
Стоп-кадр видео ДТП на улице Гренадерской в Санкт-Петербурге
© Михаил Приймак
Стоп-кадр видео ДТП на улице Гренадерской в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 1 июл - РИА Новости. Автомобиль Ford на полном ходу врезался в кафе у Сампсониевского собора в Петербурге, никто не пострадал, сообщили РИА Новости в пресс-службе городской ГИБДД.
"В 12.50 автомобиль марки Ford Explorer въехал в стену кафе "Евро Кебаб" на улице Гренадерской, 22. Пострадавших нет, водитель не установлен", - сказал собеседник агентства.
По его словам, водитель и пассажир, которых зафиксировала видеокамера кафе, могут быть объявлены в розыск для установления их личностей.
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16 июня 2017, 12:36
Что делать в случае ДТПВ России на дорогах ежегодно происходит более 150 тысяч аварий. Подробнее о том, как действовать в случае ДТП, – в инфографике Ria.ru.
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