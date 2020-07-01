Волгоградский избирком рассказал о попытках повторного голосования

По данным ведомства, на шести участках в Краснооктябрьском и Красноармейском районах Волгограда были зафиксированы попытки дважды проголосовать.

"Ситуации похожие: гражданин приходит на участок, предъявляет паспорт для получения бюллетеня для голосования. Однако в списках участников голосования уже стоит его подпись о получении бюллетеня. Не получив бюллетень, гражданин покидает УИК... Готовятся обращения в правоохранительные органы", - сообщили в избиркоме.